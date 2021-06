Britanija planira ukinuti obvezu samoizolacije za ljude koji su primili dvije doze cjepiva u slučaju da su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, rekao je u ponedjeljak ministar zdravstva Matt Hancock.

"Isprobavamo taj pristup da se, ako ste primili dvije doze cjepiva, testirate umjesto da se izolirate nakon kontakta sa zaraženim", rekao je Hancock za BBC. "Isprobavamo to kako bismo provjerili učinkovitost pristupa. To je nešto na čemu radimo, no još uvijek nismo spremni poduzeti korake."

U Britaniji se zadnjih tjedana nastavlja trend rasta zaraze uzrokovan širenjem delta varijante koronavirusa, prvi put otkrivene u Indiji. U Londonu se tijekom vikenda održala kampanja masovnog cijepljenja.

Vlada nastoji ubrzati već uhodani program cijepljenja da bi ograničila širenje i utjecaj delta varijante. U nedjelju je priopćila da je 81,6 posto odraslog stanovništva primilo prvu dozu cjepiva, a 59,5 posto ih je u potpunosti cijepljeno.

Premijer Boris Johnson prošli tjedan je rekao da se pokretanje gospodarstva tj. ukidanje zatvaranja, koje je trebalo stupiti na snagu u ponedjeljak, odgađa do 19. srpnja kako bi se što više ljudi stiglo cijepiti i kako bi se smanjio rizik od preopterećenja zdravstvenog sustava.