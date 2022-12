Ruski predsjednik Vladimir Putin ima okultnu opsesiju koja seže od čitanja misli do rituala krvi, tvrde stručnjaci koje citira britanski The Sun.

Kako tvrde, za paranoičnog i navodno sve bolesniji ruski vođa se kune u riječi vidovnjaka čija su "čitanja misli" dovela svijet na rub nuklearnog armagedona.

Za "praznovjernog" Putina također se tvrdi da se boji šamanskih prokletstava, te da je dao ritualno žrtvovati crnog psa i orla, pa se čak kupao u "čarobnoj" krvi jelenjih rogova kako bi potaknuo svoj seksualni nagon.

Putin i njegov najuži krug prijatelja "vjeruju u mnoge magične stvari", tvrde neimenovani stručnjaci koji smatraju da su neka od tih uvjerenja možda i djelomično dovela do ruske katastrofalne invazije na Ukrajinu.

'Pao u trans dok je zurio u njezinu sliku'

Ruski pisac Oleg Kašin, koji je opsežno istraživao Putinove veze s okultnim, rekao je za The Sun kako je njegov svjetonazor oblikovan "čitanjima misli" špijuna po imenu Georgij Rogozin.

Rogozin je bio zapovjednik KGB-a koji se zanimao za paranormalno, istraživao je telepatiju, parapsihologiju i druga lažna područja proučavanja, čak je i sam tvrdio da ima "moći". Prozvan "Merlin u Kremlju" ili "Nostradamus u uniformi", tvrdio je da može čitati misli, prizivati duhove, pa čak i predskazao budućnost Putinovom prethodniku Borisu Jeljcinu.

Smatra se da još uvijek ima utjecaj na Putina iako je umro 2014. "Poremećene halucinacije davno mrtvog vidovnjaka iz Kremlja rezultirale su pravim ratom i dovele svijet do ruba nuklearnog rata", rekao je Kašin za The Sun.

“Nemoguće je izbjeći misticizam koji okružuje odluke Putina i njegovog kruga. Oni vjeruju u mnoge magične stvari", rekao je Kašin koji tvrdi da je Rogozin prodro u um bivše američke državne tajnice Madeleine Albright. Nakon što je legao i pao u hipnotički trans dok je zurio u njezinu fotografiju, tvrdio je da je otkrio da Albright ima ekstremnu mržnju prema Rusiji.

Amerika je željela da se Rusiji oduzme Sibir i da SAD dobije pristup svojim ogromnim rezervama nafte, tvrdio je. Unatoč tome što nije bilo nikakve činjenične osnove, tijekom svog vremena na dužnosti Putin je to redovito citirao kao činjenicu, kao i Nikolaj Patrušev, jedan od njegovih najbližih savjetnika.

'Sibirski šaman'

Osim što je vjerovao u Rogozinove psihičke moći koje su oblikovale njegov pogled na svijet, Putin navodno čvrsto vjeruje u nadnaravno. Kašin je kao primjer za to naveo čudan slučaj "sibirskog šamana" Aleksandra Gabiševa.

Gabišev je krenuo u pohod na Moskvu još 2019. godine s ciljem izvođenja rituala koji bi "očistili" Putinov "demonski" duh. Unatoč tomu što sena Zapadu o istome izvještavalo s veseljem, bila je to prijetnja koja je uznemirila Putina. Gabišev je pak uhićen prije nego što je stigao u rusku prijestolnicu i trenutno čami u psihijatrijskoj bolnici.

“Ruski zakoni ne zabranjuju šamane i jedini razlog za njegovo uhićenje, siguran sam, je to što je Putin vjerovao u te rituale i bio zabrinut zbog njih”, rekao je Kašin.

Stručnja za Rusiju, Paul Gregory, znanstveni suradnik na Hoover institutu Sveučilišta Stanford, slaže se da je Putin ozbiljno shvatio Gabiševa jer se uklapa u šira uvjerenja mnogih Rusa. "Dok bi zapadna javnost šamanovu potragu za egzorcizmom mogla smatrati smiješnom, Putinu to nije", rekao je, pišući za Washington Times. “Visok postotak Rusa vjeruje u nadnaravno. Ruske sigurnosne snage čak zapošljavaju čitače misli u svojim obavještajnim operacijama”, dodao je.

Tijekom Hladnog rata i Sjedinjene Države i KGB počeli su istraživati kako bi mogli iskoristiti paranormalno. Program je s entuzijazmom podržao Rogozinov šef Boris Ratnikov, koji je vjerovao da je Rusija upletena u paranormalni rat sa svojim neprijateljima. “Gotovo sve ljude s nadnaravnim moćima kontrolirao je KGB”, rekao je jednom Ratnikov.

“Ne možete ni zamisliti rat mozgova koji se odvijao u prvoj polovici prošlog stoljeća. Gotovo da ne pretjerujem kad kažem da je ponekad bilo astralnih bitaka”, dodao je.

Krv crnog psa za pobjedu

Putin je služio kao časnik KGB-a, iako je nepoznato je li došao u izravan kontakt s njegovim paranormalnim aktivnostima. Juri Felštinski, vodeći stručnjak za ruski jezik i kritičar Putina, autor knjige 'Blowing up Ukraine: The Return of Russian Terror and the Threat of World War III', rekao je da je vjerojatno čitanje misli utkano u Putinova postojeća uvjerenja.

“Putin vjeruje u još jedan mit koji je stvorio ili koji je stvoren za njega. Sve dok služe svrsi, zašto bi Putin ili Patrušev odbacili izvješće stručnjaka FSB-a koji je uspio pročitati misli stranog dužnosnika? Možete li dokazati da postoji Bog? Ne. Možete li dokazati da Albright ne misli da Sibir ne bi trebao pripasti Rusiji? Ne. Siguran sam da će to postati tema za neke knjige napisane nakon rata. Siguran sam da će nakon ovog rata postojati poglavlje o misticizmu sponzoriranom od strane FSB-a", govorio je.

Daljnje tvrdnje o Putinovim čudnim uvjerenjima dolaze od političkog analitičara Valerija Soloveja, koji je rekao da je i sam ruski vođa koristio šamane za ritualno žrtvovanje. Među njima je i crni pas kako bi mogao piti njegovu krv kako bi osigurao pobjedu u Ukrajini, navodi on. Solovej, poznat po svojim teorijama zavjere, također je tvrdio da su šamani otišli u Putinovu rezidenciju u Sočiju na Crnom moru kako bi žrtvovali orla.

Putin je također poznat kao iznimno praznovjeran, prisjetio se svojedobno vrhunski glazbenik Andrew Lloyd Webber, prenosi BBC. Lloyd Webber je trebao intervjuirati Putina, ali su mu savjetovali da prekine pitanje koje se odnosi na poznati roman Mihaila Bulgakova, Majstor Margarite. “Putin je čitao roman kad se vratio u Sankt Peterburg ranih devedesetih i tamo je izbio strašan požar, pa od tada odbija imati bilo kakve veze s Majstorom Margaritom ili Bulgakovom”, rekao je Putinov tajnik za medije rekao je da je rekao Lloydu Webberu.

'Prirodna viagra'

U međuvremenu, izvješća su tvrdila da se Putin kupa u krvi jelenjih rogova kako bi potaknuo svoj seksualni nagon i opće zdravlje. Tvrdnje dolaze iz Proekta, ruskog istraživačkog novinarskog medija koji je u međuvremenu zabranjen u zemlji. Za ovaj barbarski drevni ritual, nazvan "prirodna viagra", kaže se da jača mušku potenciju, unatoč tome što su ga osudile skupine za prava životinja.

Kaže se da ga je u kupke od rogovlja uveo sadašnji ruski ministar obrane, Sergej Šojgu, početkom 2000-ih. O bizarnoj navici ruskog čelnika da se kupa u krvi prvi put je objavljeno 2017. Dok se rat nastavlja, zapadni špijuni strahuju da će Putinovi čudni pogledi potaknuti krvoproliće.

"To je kao da sjedite ovdje 1942. i pokušavate profilirati Hitlera, koji je također vjerovao u svašta", rekao je analitičar američke obavještajne službe koji profilira Putina za The Daily Beast. "Ne možete to shvatiti ozbiljno, ali morate to uzeti u obzir", dodao je.

