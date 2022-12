284, je dan rata u Ukrajini

SAD: 'Očekujemo smanjeni tempo borbi'

Lukašenko: 'Ukrajina ne želi mir'

Tijek događaja:

Poginulo oko 13.000 ukrajinskih vojnika

08.21 - Ukrajinci tvrde da je između 10.000 i 13.000 ukrajinskih vojnika ubijeno od poečtka invazije u veljači ove godine. Glavni savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog rekao je da je broj daleko ispod procjena zapadnih čelnika.

"Imamo službene brojke iz Glavnog stožera, imamo službene brojke iz vrhovnog zapovjedništva, a one iznose između 10.000 i 12.500-13.000 ubijenih", rekao je Mikhailo Podoliak.

Također je rekao da su civilne žrtve bile "značajne".

Lukašenko: 'Rusija i Bjelorusija spremne za mir, ali ne i Ukrajina'

07.46 - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko ustvrdio je da su Rusija i Bjelorusija spremne za mir, ali čini se da Ukrajina nije voljna pregovarati. Govoreći na sastanku s ruskim ministrom obrane Sergejem Šojguom, Lukašenko je rekao: "Neću nikoga ovdje plašiti. Nećete ni vi. Svi su već danas pretjerano uplašeni. Ako žele da naša regija živi mirno, bez pogleda na one preko oceana, i Rusija i Bjelorusija su spremne na to".

"Ako se žele boriti ili do posljednjeg Ukrajinca, ili do posljednjeg Poljaka, ili do posljednjeg plaćenika, pa, to je njihovo pravo. Međutim, ni ja ni naše specijalne službe ne vidimo da su oni spremni za punopravne pregovore i za bilo kakav razuman dogovor. Po našem mišljenju, oni žele nastaviti rat. Pa, onda specijalna operacija neće stati", rekao je Lukašenko.

NASA: Rusija požnjela žito u vrijednosti milijarde dolara

06.27 - Rusija je ove godine na ukrajinskim poljima požnjela žito u vrijednosti od otprilike jedne milijarde dolara, objavila je američka svemirska agencija NASA. Oko 5,8 milijuna tona pšenice je požeto na poljima u područjima "koje nisu pod ukrajinskom kontrolom", objavio je NASA Harvest, program agencije za prehrambenu sigurnost i poljoprivredu, , a prenijela njemačka agencija dpa.

NASA Harvest je u suradnji s nekoliko partnerskih ustanova radi istraživanja koristio satelitske podatke i modeliranje. Ukupno je na ukrajinskom teritoriju ove godine požeto 26,6 milijuna tona pšenice, što je značajno više od prošlogodišnjih predviđanja, procjenjuju znanstvenici uključeni u istraživački projekt.

Iako je to manje od prošlogodišnje rekordne žetve od 33 milijuna tona, količina je i dalje blizu petogodišnjeg prosjeka od 27,9 milijuna tona. Ukrajina nije imala pristup 22 posto žita u istočnom dijelu zemlje zbog ruske invazije u tijeku.

Ukupno je 88 posto prošlogodišnjih zimskih usjeva požeto u područjima koje nisu pod ukrajinskom kontrolom, prema NASA-i. Žito koje nije požeto uglavnom se nalazi na poljima u blizini crte bojišnice.

Amerikanci očekuju manje borbi

05.52 - Američke obavještajne službe očekuju da će se smanjeni tempo u borbama u Ukrajini nastaviti u sljedećih nekoliko mjeseci, rekla je direktorica Nacionalne obavještajne službe Avril Haines u subotu.

Rekla je da će se i ukrajinska i ruska vojska pokušati opskrbiti kako bi se pripremile za protuofenzivu nakon zime, ali je izrazila "priličnu dozu skepticizma“ prema tome hoće li Rusi biti spremni to učiniti. "Mislim da je to optimističnije za Ukrajince u tom vremenskom okviru", kazala je.

Haines je rekla kako misli da je ruski predsjednik Vladimir Putin bio iznenađen što njegova vojska nije postigla više. "Mislim da postaje sve informiraniji o izazovima s kojima se njegova vojska suočava. Ali još uvijek nam nije jasno ima li on u ovoj fazi punu sliku o tome koliko su izazovni ti problemi“, kazala je spominjući nestašice streljiva, morala, probleme s opskrbom i druge.

Haines je rekla da se Putinovi politički ciljevi u Ukrajini nisu promijenili, ali da bi on mogao privremeno smanjiti svoje kratkoročne vojne ciljeve.

Stigao prvi ukrajinski brod sa žitaricama

01.21 - Brod s ukrajinskom pšenicom namijenjen Etiopiji stigao je u luku u subotu, prvi brod koji je isplovio u sklopu nastojanja da se hrana pošalje zemljama koje su najosjetljivije na glad i sušu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij.

Prošle subote Ukrajina i savezničke zemlje pokrenule su inicijativu za izvoz žitarica u vrijednosti od 150 milijuna dolara u Etiopiju, Sudan, Južni Sudan, Somaliju, Kongo, Keniju i Jemen.

"Šaljemo hranu. Šaljemo nadu", rekao je Zelenski u tvitu uz kratku snimku broda koji prevozi 25.000 tona pšenice za Etiopiju za koji je rekao da je stigao u luku Doraleh, u susjednom Džibutiju.

Zelenski je u petak rekao da će do početka sljedeće godine ukupno oko 60 brodova isporučiti teret.