Britanske gradove i sela teroriziraju djeca koja se snimaju dok iz praćke gađaju životinje. Ne biraju koga će ozlijediti ili ubiti - mačke, labudove, pse, zečeve, paune...Sve to objavljuju na društvenim mrežama, piše Daily Mail.

U gradu Maidstoneu na jugu Engleske jedna je obitelj shrvana nakon što je njihov kućni ljubimac paun River upucan više od 20 puta iz praćki i malih, priručnih katapulta i brutalno ubijen.

Vlasnica Alison Carter objavila je snimku sa susjedove kamere na kojoj se vidi kako pet dječaka i jedna djevojčica gađaju pauna koji je sjedio na drvetu. Najprije su to radili s ceste, a onda su se popeli preko ograde, ušli u dvorište pa nastavili s zlostavljanjem. Na snimci se vidi kako ptica pada sa stabla i potom se šćućurila pokušavajući se sakriti. No, dva dječaka su skočila do nesretnog pauna, zgrabila ga za krila i čupala mu perje. Krvavo tijelo mrtve ptice skrili su u kutu dvorišta pa pobjegli.

"Tvoj paun je mrtav, a ti ćeš biti iduća" poruka je koju je djevojčica iz skupine zlostavljača potom poslala kćeri vlasnice.

Neutješna Alison shrvana je svime što se dogodilo.

"Bio je dio naše obitelji, igrao se i šetao s našim psom Ziggyjem. Pratio nas je naokolo, ulazio je u kuhinju. Vjerovao je ljudima", rekla je neutješna Alison, čija ga je od zlostavljanja spasila prije šest godina.

Ali ovo je samo posljednji u alarmantnom porastu napada mladih ljudi diljem Ujedinjenog Kraljevstva povezanih s katapultima.

U mnogim mjestima diljem zemlje događaju se slične stvari. Negdje se gađaju samo životinje, negdje ljudi, automobili. Naime, ti maleni katapulti, koji izbacuju metalne kuglice, mogu biti vrlo opasni. U selo Goldstone djeca su tim oružjem gađala ljude na sprovodu, oštetili crkvene vitraje i oslijepili divlje životinje.

'Ljudi su prestravljeni. To je odvratno. Katapulti koji ispaljuju kuglične ležajeve i slično vrlo su opasni" . kazala je mještanka (82).

U posljednjih godinu dana stopa napada je porasla i mnogi stanovnici kažu da nedjelovanje policije ohrabruje kriminalce.

'Život nam se pretvara u noćnu moru', rekla je jedna žena.

Ovaj bolesni 'trend' izazvao je pozive da se promijeni zakon kako bi se katapulti klasificirali kao ilegalno oružje. Zakon o divljini i prirodi iz 1981. navodi oružje koje osoba ne smije koristiti za ubijanje životinje, ali katapulti nisu na popisu.