Turistički izlet po spilji Križna jama pretvorilo se u noćnu moru za majku, oca i dijete koji su zajedno s dva speleološka vodiča ostali zatočeni u jami dubokoj više od dva kilometra jer ju je potopila voda, piše Danas.hr.

Akcija spašavanja traje već dva dana, a na mjestu je 30 spasioca, ronioca, vatrogasaca i pripadnika civilne zaštite.

"Oni su dobro postupili, kako je dogovoren protokol. S obzirom da ih nije bilo vani u dogovoreno vrijeme, dežurni spasilac je otišao pogledati i shvatio da mora otići po pomoć", rekao je Walter Zakrajšek, voditelj Službe za spašavanje Slovenije.

Majka, otac i dijete otišli su u turistički obilazak Križne jame. Radi se o području u kojem se može veslati od jezera do jezera iako u dijelovima morate nositi čamac. Grupa je stigla do stražnjeg dijela spilje, pogledali je, a kada su se krenuli vraćati, jama je bila poplavljena. Voda je dosezala skoro do stropa.

Situacija trenutačno nije dobra

"Trenutna situacija vode je visoka, a prema podacima Instituta za mjerenja i su sljedećim satima nije dobra, ali večeras će razina vode padati", rekao je Sandi Curk, voditelj Civilne zaštite Slovenije

Najveći dio je na roniocima koji su sinoć došli do zarobljenih ljudi. Put je trajao 4 sata. Međutim, išli su bez opreme za spašavanje pa će ovaj drugi put zaron biti duži.

"Naša je ekipa noćas stigla do njih, donijeli su im toplu odjeću, šator, hranu i piće tako da je stanje kod njih u jami odlično", rekao je Walter. Voda se mora u dva dijela sifona dovoljno spustiti da bi mogli preplivati jer nisu obučeni za takvo ronjenje.

Danas u 14 sati počeo je drugi uron. Problem je u tome što se voda slijeva iz rukavaca iz Hrvatske i iz drugih dijelova gdje još pada kiša pa ne mogu točno procijeniti kad će se voda dovoljno povući.

Zarobljena grupa je na izbočini

Voditelj odreda ronioca civilne zaštite Slovenije Damir Podnah kaže da planiraju krenuti po njih s hranom, zdravstvenim potrepštinama i odjećom. Čekat će s njima pogodan trenutak da se mogu izvuči iz jame.

Ronioci moraju plivati u ekstremnim uvjetima, poput niske temperature vode, jake struje i slabe vidljivosti.

Zarobljena grupa nalazi se na izbočini, desetak metara iznad površine vode, i na sigurnom su, piše 24ur.

Tek večeras će vidjeti kakva je situacija. Radi se o spiljskom sustavu dugačkom preko osam kilometara na području između Loškog i Cerkniškog polja. To je četvrti najveći ekosustav na svijetu i jedna od najljepših spilja. Sreća je što su s iskusnim vodičem iako je ovaj put krivo procijenio.

