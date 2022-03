Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević dobar je poznavatelj prilika na istoku Europe. Pomno prati zbivanja u Ukrajini, ali i unutar zidina Kremlja.

“U Ukrajini je grozno i postaje sve groznije. U Rusiji na unutarpolitičkom planu isto postaje sve groznije, ali to ne utječe na Putina da promjeni svoju odluku. Čini se da što više uviđa da se prvobitni plan ne ostvaruje, sve više inzistira na osveti. Čini mi se da je na djelu frustracija i da on sve manje donosi racionalne oduke, a da se sve više vodi za negativnim emocijama, a najgora od njih je mržnja prema Ukrajini i predsjedniku Zelenskom”, rekao je Kovačević za N1.

Potom je objasnio što je bio Putinov prvobitni plan. “Temeljem obrazloženja invazije i broja i rasporeda vojnih snaga moglo se zaključiti da Rusija vjeruje da može brzo ostvariti pobjedu i smijeniti vlast u Ukrajini. Rusi su očekivali da će ruska vojska biti objeručke prihvaćena u Ukrajini i zato i nisu rasporedili onoliko vojnika koliko bi trebalo za invaziju na takvu zemlju. Riječ je o velikoj strateškoj greški.

U trenutku kada je Rusija na diplomatskom planu postigla ono što nije u posljednjih 20 godina, u tom trenutku Putin donosi odluku o invaziji. Rusija je željela da se uvaži njihova zabrinutost zbog širenja NATO pakta na istok, SAD je napokon pristao pričati o tome, obnovljeni su kontakti s NATO savezom i NATO je iskazao spremnost da razgovara u okviru Vijeća za suradnju i na dnevni red sjednica stavljena su pitanja na kojima je Rusija inzistirala.

Otvorena je mogućnost da Rusija diplomatskim putem postigne neke od ciljeva. Umjesto da u trenutku kada su stvorene povoljne okolnosti za diplomatski napredak, Putin se odlučio na korak kojim je anulirao sve dotadašnje napretke, a moguća posljedica invazije su ozbiljni unutrašnji nemiri i ugrožavanje sadašnjeg poretka. Jasno je da širenje NATO pakta čini sigurnosnu prijetnju i gotovo neovisno o tome tko je na vlasti u Rusiji, oružje na granici Rusije bilo bi smatrano prijetnjom.”, ocijenio je diplomat.

Putin ratuje s Amerikom

Dodao je da ne zna pokušava li Rusija preko Ukrajine prodrijeti u Europu, ali je jasno da Putin na neki način ratuje s Amerikom. Osvrnuo se i na pobjedu dotadašnjeg komičara Zelenskog na izborima.

“Pobjeda potpunog outsidera u Ukrajini bio je alarm za Moskvu da bi se to moglo i kod njih dogoditi. Netko tko nije dio političkog establišmenta odlučio se kandidirati i pobijedio je. Iz perspektive Kremlja svatko tko nije produkt Kremlja, a pokušava se baviti politikom je opasni outsider i treba ga u početku onemogućiti. Unatoč nedostacima vlasti u Ukrajini, tamo je korupcija gotovo endemska i velik je utjecaj oligarha, unatoč problemima države, Zelenski je pokazao da na izborima može pobijediti netko tko nije unaprijed formirani problem oligarha”, objasnio je Kovačević.

Još jedno čudo ili anomalija iz perspektive Kremlja jest i činjenica da Ukrajina nije pala. Štoviše, pruža dobar otpor ruskim postrojbama.

“Pokazalo se da je Ukrajina spremna za obranu. Pokazalo se da su Ukrajinci spremni braniti svoju zemlju. Mi nemamo dovoljno podataka o tome što se događa na bojišnicama, no kod Donbasa je napredovanje Rusa zaustavljeno. Blizu Donjecka i Luhanska su uspostavljene fronte i tamo je najveća koncentracija ukrajinske vojske. Temeljem izjava predsjednika Zelenskog moglo bi se zaključiti da je Ukrajina u ozbiljnim neprilikama. Nadam se da će ta silna pomoć omogućiti ukrajinskoj vojsci i građanima da se odupru.

Kakav god bude ishod operacija na terenu, jasno je da će Ukrajina biti uništena i to je glavni cilj. Isto tako jasno je da Rusija ne može trajno okupirati Ukrajinu. To bi značilo da se Rusija ubrzano dovodi u situaciju u kojoj je bio SSSR prije raspada. Rusija je već sad na rubu i to bi moglo rezultirati kolapsom ruske ekonomije. Nadam se da će se Ukrajina i dalje odupirati i da će joj Zapad aktivnije pomoći. Meni je jasan strah od Trećeg svjetskog rata, ali Amerika je Zelenskog nagovarala da ne provede Minsk 2, a sada govore da se treba sama braniti”, tvrdi bivši hrvatski veleposlanik.

'Treći svjetski rat je već počeo'

Govoreći o Trećem svjetskom ratu, Kovačević je rekao kako ga se boji i da smatra da je on na neki način već počeo. “Nadam se da se neće razviti u pravi Treći svjetski rat. Ja ovo smatram pokušajem Rusije za stvaranjem pregovaračke pozicije koja će omogućiti otpočinjanje drugog Hladnog rata u Europi u kojem će Rusija i Amerika odlučivati o sigurnosnim pitanjima Europe”, smatra on.

Dodaje da Zapad Ukrajini treba poslati ono što traže, a osvrnuo se i na nekoliko neuspješnih krugova pregovora između Moskve i Kijeva. “Ključna je bila smjena vlasti, kapitulacija vojske i onda pregovori s marionetskim predstavnicima vlasti koje bi Rusija postavila. Ali, kako se to nije ostvarilo, Rusija je pristala na pregovore. Ali, ja mislim da Putin svojim pravim sugovornikom smatra Bidena, a meni se čini da je Biden odlučio da rat u Ukrajini dovede Putina do kapitulacije. Predsjednik Biden je Putina već proglasio ratnim zločincem, ako to napravite onda s njim nećete pregovarati”, poručio je i dodao da je šutnja na aneksiju Krima bila pogreška, kao i američko odbijanje ruskog prijedloga diplomatskog rješenja situacije u Ukrajini.

Dodao je da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov devalvirao vlastiti ugled tvrdnjom da Rusija nije napala Ukrajinu i da nikad nikoga neće napasti. “Pregovori bi mogli donijeti ono što je Rusija tražila prije rata i što je gotovo imala u rukama zahvaljujući sporazumu Minsk 2. Da je Amerika napravila pritisak na Zelenskog da pristane na provedbu Minska 2, možda ne bi došlo do invazije. Ali invazija je isključivo Putinova odluka i Putinova krivica”, kaže Kovačević, koji ne isključuje ni scenarij nove ruske revolucije.

Moguća nova ruska revolucija

“Pitanje je mogu li građani Ruske Federacije zaustaviti Putina. Velika većina njih mu je dosad davala podršku, no to je redovito posljedica činjenice da su Rusi od 2000. nadalje svake godine živjeli sve bolje. Sankcije 2015. zbog aneksije Krima su ih otrijeznile malo pa je ta podrška pala niže”, veli i dodaje da ne vidi nikoga tko bi mogao smijeniti Putina.

“U tom krugu ljudi koji sjede u Vijeću nacionalne sigurnosti očito nema nekoga tko bi se Putinu usudio suprotstaviti ili mu čak dati dobronamjeran savjet. Kakvo je stanje u šire definiranim krugovima, teško je reći. Istina je da prave opozicije nema. Istina je i da povijesne analogije nisu najbolji temelj za predviđanja onog što bi se moglo dogoditi u budućnosti, no kada je riječ o RF pada mi situacija iz 1917. godine na pamet.

Da ste tada nekog pitali tko će krajem godine biti na vlasti, rekli bi car. Nakon revolucije u veljači prognoze su bile da bi na vlasti mogli biti konzervativci ili socijaldemokrati. Nitko nije spominjao boljševike koji su tad došli na vlast. Mislim da je slično danas, opozicija nema mogućnost legalnog djelovanja, ali to ne znači da ne postoje opozicijski političari. Ni scenarij nove ruske revolucije nije isključen”, ustvrdio je Kovačević.

Propagandni rat dobila Ukrajina

Dodao je da su se mahom mlađi Rusi počeli mirno buniti u sve većoj mjeri, što je dovelo do jačanje represije, ali i propagandnog rata, kojeg za razliku od stvarne bojišnice, Ukrajina uvjerljivo dobiva.

“Ukrajina je napadnuta i jasno je da su otpočetka simpatije slobodoljubive, demokratske i poštene javnosti na strani Ukrajine. Ukrajina nije nikakav izravni povod za napad dala i utoliko su simpatije na strani Zelenskog. Meni se čini da propagandni rat dobiva, ali ne možemo reći da dobiva i stvarni. Mislim da Zelenski posao predsjednika obavlja na najodgovorniji način. Izlaže se pritiscima predlažući pregovore i znamo da je iskazao spremnost Ukrajine da odustane od članstva u NATO-u. To za Putina nije dovoljno. Sve se to moglo postići i prije rata.

Ukrajina je bila razjedinjena, ja mislim da ju je Putin svojoj nerazumnom politikom i ovom neodgovornom zločinačkom invazijom ujedinio. Mnogi Rusi i valjda nijedan Ukrajinac ne mogu razumjeti kakva je to politika koja se opravda zaštitom interesa onih koji govore ruski u Ukrajini, a onda se te iste ljude bombardira. Njihov interes je osvetiti se građanima Ukrajine jer su izabrali vlast koja ih usmjerava prema zapadu”, dodaje Kovačević.

'Srbija na sto muka'

Uvjeren je da nakon drugog svjetskog rata nijedan vođa nije tako govorio o nekoj drugoj državi, kao što Putin govori o Ukrajini, pa čak ni Milošević o Hrvatskoj.

“Mogli smo to čuti od Šešelja. Utoliko je taj govor Putina šokantan, ali je on pokazao da dosadašnja predodžba o njemu kao izrazito racionalnoj osobi, koja je u svakom trenutku spremna na procjenu štete, netočna. Kada sam bio ambasador stekao sam dojam da Putin teži biti odgovorni vođa koji želi svoji sugrađanima život napraviti boljim”, tvrdi Kovačević.

Govoreći o Miloševiću i Šešelju, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi se osvrnuo i na sadašnje srpsko vodstvo koje sjedi na dvije stolice.

“Srbija je sada na sto muka. Treba se sjetiti da je Srbija u UN-u glasala za prihvaćanje rezolucije kojom se osuđuje ruska invazija, a isto tako dosad nije donijela nikakve sankcije. Čini mi se da treba pričekati rezultate izbora, mislim da će Vučić tada, ako pobijedi, promijeniti ploču. Mislim da neće potpuno okrenuti leđa Rusiji, ali da će se približiti Europi. Što Rusija može ponuditi Vučiću? Tako treba razmišljati. Već sad je jasno da je izravna financijska pomoć EU Srbiji znatno veća nego one Kine i Rusije zajedno”, zaključio je Kovačević dodavši još jednom kako će posljedice rata biti katastrofalne za Rusiju.

