Božo Kovačević: 'Ovo je početak kraja Vučića. Evo što bi mogao biti njegov idući korak'

Ovo je točka nakon koje više nema povratka - tako bivši ministar i analitičar Božo Kovačević vidi stanje u Srbiji nakon pada Vlade i ostavki premijera te gradonačelnika Novog Sada.

Tri mjeseca od nezapamćene tragedije, kada je u padu nadstrešnice na nedavno renoviranom željezničkom kolodvoru poginulo 15 ljudi, a dvoje ih je teško ozlijeđeno, Srbija vrije do točke neprepoznatljivosti.

Tri mjeseca građani pozivaju na odgovornost vlast i sve uključene u obnovu nadstrešnice smrti.

A bijes se proširio u sve pore društva.

Val prosvjeda prerastao je u bunt studenata koji u višemjesečnim blokadama pokazuju zube režimu kojeg smatraju odgovornim za izgubljene živote. Da stvar bude gora, za taj isti režim koji ih pokušava zastrašiti, ne povlače se unatoč prijetnjama i napadima, koji su od verbalnih ubrzo postali i fizički.

Najnoviji primjer je noćašnji napad u kojem je nekoliko muškaraca iz sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke u Novom Sadu bejzbol palicama nasrnulo na skupinu studenata, prilikom čega je teže ozlijeđena jedna studentica.

'Žrtveni janjci Vučićeve odgovornosti'

Srpski premijer na odlasku Miloš Vučević danas je potvrdio da daje neopozivu ostavku, kazavši da osjeća "objektivnu odgovornost" za ono što se dogodilo. Vučevićeva ostavka znači i pad vlade koja će rad nastaviti u tehničkom mandatu, a uslijedila je manje od 24 sata nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, suočen sa sve većim pritiskom javnosti i studentskih blokada, najavio "što hitniju i golemu rekonstrukciju" vlade.

Vučević, koji je i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), u svibnju 2023. formalno je na čelu SNS-a naslijedio upravo Vučića. Premijer je postao u travnja prošle godine poslije općih izbora čiju je regularnost oporba dovela u pitanje tvrdeći da su pokradeni.

Osim Vučevića, zbog tragedije sada odlazi i novosadski gradonačelnik Milan Đurić.

Njih su dvojica, smatra Kovačević, zapravo žrtveni janjci koji bi trebali platiti cijenu Vučićeve odgovornosti.

"Ali meni se čini da to neće biti dovoljno, da će masa ljudi taj potez smatrati pokušajem obmane ako ne bude popraćen i sljedećim korakom, a to je raspisivanje izbora. Znamo da su mnogi građani u Srbiji i cijela opozicija bili nezadovoljni načinom na koji je proveden izborni proces. Govorilo se o velikim prijevarama. I zbog toga bi novi izbori, pretpostavlja se, donijeli nove političke snage u Skupštinu Srbije, što bi moglo rezultirati donošenjem novih zakona i inzistiranjem skupštine da se poštuje Ustav i da predsjednik ne upravlja svim i svačim u Srbiji. To bi trebalo rezultirati početkom funkcioniranja institucija u skladu sa zakonom, a ne u skladu s voljom predsjednika države i interesima vladajuće stranke", ističe analitičar.

Ostavke vezane uz nesreću na željezničkom kolodvoru već su ranije podnijeli ministar unutarnje i vanjske trgovine, ujedno bivši ministar graditeljstva Tomislav Momirović koji je vodio resor između 2020. i 2022. godine, u vrijeme izdavanja dozvola i početka radova na željezničkog kolodvoru u Novom Sadu.

Fotelju je prije njega napustio aktualni ministar graditeljstva, prometa i infrastrukture Goran Vesić.

Jesu li današnje ostavke premijera i gradonačelnika Novoga Sada onda stigle prekasno?

'Početak kraja Vučića'

"Pitanje je je li Vučić uopće namjeravao učiniti bilo kakav ustupak prosvjednicima, a činjenica da dosad nije pronašao način kako da na njih utječe, kako da ih uplaši, potkupi i rastjera, ga je primorala da iznudi ostavku Vlade", govori Kovačević.

Jasno je da, nastavlja, to neće zadovoljiti prosvjednike jer oni nisu nezadovoljni samo radom Vlade, nego i činjenicom da ni jedna institucija u Srbiji ne funkcionira "bez izravnih Vučićevih instrukcija, naredbi i zabrana".

"U konačnici se meni čini da, ako ne želi proglasiti izvanredno stanje i ako ne želi riskirati ozbiljne nerede u Srbiji, da će predsjednik Vučić biti primoran raspisati parlamentarne izbore. Ostavka Vlade je uvod u takav scenarij", najavljuje analitičar.

Bunt je do ovoga trenutka poprimio tolike razmjere različitih slojeva društva i očekuje se nešto veliko. Jasno je, ističe analitičar, da svi ogorčeni građani koji su se pridružili studentima i pružili im podršku, zapravo implicitno iskazuju nezadovoljstvo režimom Aleksandra Vučića.

"Prije ili kasnije i njegov predsjednički položaj bit će dovedeni doveden u pitanje. Zasad, čini mi se prvi korak prema tome će biti raspisivanje izbora", dodaje.

Zbog toga se ovo čini kao početak kraja Aleksandra Vučića. Jer, posljednjih je godina bio suočen s velikim prosvjedima, ali svaki je put uspijevao izbjeći posljedice.

Ovoga puta situacija bi mogla biti drukčija.

"U ovom slučaju, po mom mišljenju, zakašnjelo je reagirao. Ako je razmišljao o uvođenju izvanrednog stanja, to je trebalo napraviti prije nego što su ti prosvjedi uzeli maha. On je očito vjerovao da će zastrašivanjem, podmićivanjem i prijetnjama uspjeti smiriti taj bunt, što se nije dogodilo, a sad je podrška prosvjednicima tako široka, razgranata i ukorijenjena u društvu, da bi pokušaj uvođenja izvanrednog stanja vjerojatno rezultirao suprotnim učincima od onog što bi Vučić mogao htjeti", zaključuje analitičar.

