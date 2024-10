Kovačević otkrio skriveni razlog invazije na Libanon: 'Netanyahu ima širu agendu'

Počela je kopnena invazija izraelske vojske na Libanon.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da je u tijeku "ograničena, lokalizirana i ciljana" operacija protiv Hezbolaha. Dodali su da se mete nalaze u selima blizu granice te predstavljaju neposrednu prijetnju Izraelu. Dok granicom odjekuju eksplozije, ne smiruju se udari na prijestolnicu Bejrut. Zračni napadi nisu stajali tijekom noći. Jake eksplozije tresle su zgrade, a iznad grada izdizali su se gusti dim i vatra, piše BBC.

Više o planovima invazije, ali i općenitom stanju na Bliskom istoku, pojasnio nam je Božo Kovačević, bivši ministar i veleposlanik u Rusiji.

"Na deklarativnoj razini, cilj Izraela je udaljiti Hezbolah od libanonsko-izraelske granice, kako bi se omogućio povratak izraelskih prognanika iz tih pograničnih područja. Isto tako, žele uništiti Hezbolah kao oružanu strukturu", govori Kovačevič. Međutim, Kovačević smatra da iza svega postoji šira strategija. "Mislim da izraelski premijer Benjamin Netanyahu ima i širu agendu. To je izazivanje većeg ratnog sukoba u kojemu bi se sukobili Iran i SAD, a sve to kako bi on na podlozi tog rata u tišini mogao riješiti palestinsko pitanje", kaže Kovačević.

Hezbolah u problemu

Hezbolah je u posljednjim tjednima pretrpio značajne gubitke. U eksplozijama pejdžera i voki-tokija ostali su bez boraca, a u napadima na Bejrut poginuo im je dugogodišnji šef Hassan Nasrallah. Kovačević smatra da će se ti udarci sigurno osjetiti: "Mislim da je Hezbolah gotovo u potpunosti onesposobljen za bilo kakvo djelovanje koje bi moglo ozbiljno ugroziti izraelsku vojsku. Informacijski sustav im je u uništen, a njihov zapovjedni kadar je isto tako eliminiran. Više ni ne mogu biti sigurni tko je od njihovih članova suradnik izraelskih obavještajnih službi."

Ipak, Izrael je djelovao nadmoćnije i u invaziji na Libanon 2006. godine. Hezbolah je tada njihove snage zaglavio gerilskom taktikom, što je dovelo do značajnih gubitaka. Kovačević ne isključuje mogućnost da Hezbolah ponovno posegne za sličnim metodama. "Ako se Izrael duže zadrži na libanonskom tlu, to bi otvorilo mogućnost poduzimanja gerilskih akcija i individualnih terorističkih napada. Doista ne znam što sve Netanyahu namjerava. Javno je deklarirao da će to biti akcija ograničenog trajanja kojoj je neposredni cilj omogućavanje izraelskih prognanika u svoje domove. Kad je u pitanju Netanyahu, a i Izrael općenito, znamo da oni potegnu pištolj pa nakon toga pregovaraju", slikovito opisuje Kovačević.

'Kod Irana je sve u igri'

Izrael istovremeno napada na tri strane. Osim s Hezbolahom, bore se i s Hamosom i hutistima, a njih sve podupire Iran. Kovačević nam je pojasnio kako Iran gleda na cijelu situaciju. "Kod Irana je sve u igri. U fazi su stjecanja sposobnosti za proizvodnju vlastitog nuklearnog naoružanja. Međutim, u tehnološkom pogledu neusporedivo su slabiji od Izraela. Znamo da jedan od prvih uspješno izvedenih kibernetičkih napada upravo bio izraelski na postrojenje za proizvodnju urana u Iranu. Poučen tim iskustvom, Iran je vrlo oprezan jer zna da bi Izraelci mogli ponoviti nešto slično i onemogućiti daljnji razvoj njihovog nuklearnog programa", govori Kovačević

"Drugi aspekt iranske politike je taj da nastoje izbjeći izravan sukob sa SAD-om jer se osjećaju inferiornim. Netanyahu je uspješnim akcijama protiv Hezbolaha Iranu poručio: 'Pazite što radite, mi i kod vas možemo djelovati, kao što smo djelovali protiv Hezbolaha'. Osim toga, Izrael je vođu Hamasa ubio podmetnutim eksplozivom u prostorima koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi", nastavlja Kovačević.

Kovačević tvrdi da je Iran dobro shvatio poruke Izraela, ali Netanyahu je otišao i korak dalje. "Pozvao je na smjenu režima u Iranu i time iskazao svoje agresivne namjere koje se - kada je Iran u pitanju - podudaraju s vanjskom političkim koncepcijama bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Trump ne bi bio spreman pokrenuti niti jedan rat osim protiv Irana. Zato Netanyahu tako otvoreno prkosi administraciji predsjednika Joea Bidena i agitira za Trumpa jer vjeruje da bi SAD tada učinio upravo ono što on želi", objašnjava naš sugovornik.

Što radi Rusija?

Kovačević nam je također objasnio ima li šanse da se Rusija izravno uključi u sukob na Bliskom istoku. "Rusija trenutno nema nikakav motiv da Americi pomogne u postizanju rješenja na Bliskom istoku, s obzirom na stanje u Ukrajini i deklarirani američki cilj da Rusiji želi nanijeti strateški poraz. Rusija će izbjegavati izravan sukob s Amerikancima. Međutim, to ne isključuje njihovu logističku i materijalnu pomoć onim stranama koje na terenu ratuju protiv Amerikanaca", kaže Kovačević.

"Odmah nakon Hamasovog napada na Izrael u listopadu prošle godine, Rusija je jasno rekla: 'Pokazalo se da Amerika sama ne može biti jamac sigurnosti i stabilnosti na Bliskom istoku'. To implicira da Rusija očekuje da se i njih konzultira u pronalaženju rješenja. Zasad, na Bliskom istoku prevladava kaos u kojem se najbolje snalazi Netanyahu", zaključuje Kovačević.

