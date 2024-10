Studija otkrila zlokobnu slutnju - u sokovima ima mikroplastike: 'Tražimo reakciju!'

Novo izvješće otkrilo je veliki broj mikro i nanoplastike u bocama sokova. Broj se povećavao ovisno o tome koliko je puta boca otvorena. Francuska nevladina organizacija identificirala je šest vrsta plastike u Coca-Coli i Schweppesu, prema izvješću objavljenom ovog tjedna, javlja EuroNews.

Organizacija Agir pour l’environnment analize je provodila u dva laborakoltorija. Provođena je studija o potencijalnoj prisutnosti nano i mikročestica plastike kada se boce otvore jednom, deset ili dvadeset puta kako bi se oponašala stvarna uporaba. Izvješće je uključivalo analizu plastike sa šest različitih identificiranih polimera.

Organizacija je rezultate okvalificirala kao iznenađujuće s obzirom na to da proizvođači deklariraju samo dva polimera u kontaktu s napitkom.

"Polietilen PE za čep i PET za bocu", stoji u priopćenju koje je objavila organizacija.

Rezultati dovode u pitanje "Coca-Colu i francuske zdravstvene vlasti, koje potrošačima moraju jamčiti spremnik koji ih ne izlaže molekulama čiji se utjecaj na zdravlje ne može isključiti", rekla je Magali Leroy koja vodi ankete i analize za Agir pour l’environnment.

Nakon prvog otvaranja boca, na litru Coca-Cole, pronađene su četiri mikročestice, a za jednu litru Schweppesa 4,6 mikročestica.

Broj čestica raste s otvaranjem i zatvaranjem

Nakon 20 otvaranja boca, identificirano je 46 mikročestica za litru Coca-Cole i 62 mikročestice za litru Schweppesa. Autor studije kaže da je moguće da se plastični čep razgrađuje što dovodi do stvaranja više čestica kako se boca sve više otvara.

Sve identificirane mikročestice bile su manje od 500 mikrometara (μm), a velika većina bila je manja od 100 μm. Većina čestica povezanih s otvorima bile su manje od 50 μm. U oba gazirana pića također je pronađena velika količina nanočestica.

"Njihov oblik s nepravilnim konturama pogoduje njihovoj interakciji s drugim česticama, kombinirajući učinke nekoliko polimera", navodi u izvješću, dodajući da to također olakšava njihov kontakt s ljudskim stanicama.

Nevladina organizacija obratila se francuskim vlastima tražeći od njih reakciju.

Godišnje unesemo 39 000 do 52 000 mikročestica plastike

Ista je nevladina organizacija podigla svijest prije dvije godine kada je objavila studiju o prisutnosti plastičnih mikročestica u devet marki flaširane vode koja se prodaje u Francuskoj.

Prethodna istraživanja procijenila su da se godišnji unos mikroplastičnih čestica iz izvora hrane kreće od 39 000 do 52 000 po osobi svake godine. To se penje na 74 000 do 121 000 čestica konzumiranih po osobi godišnje ako računate one koje se udahnu.

Potencijalne posljedice izloženosti mikroplastici na ljudsko zdravlje još se uvijek proučavaju, ali raste zabrinutost zbog njihovog utjecaja.

