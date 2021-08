Bosna i Hercegovina je raspisala međunarodnu potjernicu za nekadašnjim zapovjednikom vojske RS Milomirom Savčićem. Optužen je za genocid u Srebrenici, a čuje se kako je pobjegao iz zemlje, piše Deutsche Welle.

Nekadašnji zapovjednik vojske Republike Srpske i predsjednik Boračke organizacije RS-a Milomir Savčić, optužen za genocid u Srebrenici, "nedostupan" je Sudskoj policiji BiH nakon što mu je određen pritvor samo nekoliko sati po završetku ročišta. Odluka o pritvoru donesena je, kako su glasi sudsko obrazloženje, "zbog bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak koji se protiv njega vodi te zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, suučesnike ili prikrivače, a ne zbog opasnosti od bijega".

Ali, s obzirom da Savčić više nije dostupan pravosudnim organima, bosanskohercegovački sud je u utorak (10. kolovoza 2021.) donio odluku o raspisivanju međunarodne potjernice za njim. Policija do sada nema informacija gdje se on nalazi.

Propust suda?

Iz Tužilaštva BiH poručuju da odgovornost za ovaj propust nije na njima jer je sud BiH nakon održanog ročišta izdao naredbu za zadržavanje Savčića, ali je ona uslijedila tek nekoliko sati kasnije nakon čega policija više nije zatekla nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske na kućnoj adresi. Tamo se tvrdi kako sud BiH "nije osigurao izvršenje rješenja o određivanju pritvora" koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo istog dana.

Takva međunarodna potraga je izazvala oštre reakcije u Republici Srpskoj, od članova boračke organizacije do političkog vrha. Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik opet ponavlja kako su sud i tužilaštvo BiH "određeni da vrše represiju nad Srbima".

"Imate situaciju da se mnogi muslimani protiv kojih su navodno podignute optužnice, brane sa slobode, govore svašta, napadaju, osuđuju i oni se slobodno šetaju, nitko ih ne dira. Odjednom se za Savčića, samo zato što je kao predsjednik BORS-a nešto rekao, određuje pritvor na način da se zamjenjuje tužilac koji je bio Hrvat. Odjednom je to musliman koji predlaže da se odredi pritvor i sud to prihvaća. To je nevjerojatno”, rekao je Dodik za RTRS.

Određenje pritvora

Pritvor je Savčiću određen na osnovu medijskih istupa koji su se desili na dan kada je bivši visoki predstavnik u BiH, Valentin Inzko naredio izmjene Kaznenog zakona o zabrani negiranja genocida. To je potvrđeno i iz tužilaštva BiH gdje kažu kako je prijedlog za određivanje pritvora podnijet sudu još 2. kolovoza zbog kršenja mjere zabrane komunikacije s tiskanim i elektronskim medijima koja mu je ranije bila sudski određena.

Ostalo je nejasno je li pritvor određen zbog zabrane komunikacije s medijima po osnovu optužnice za zločin u Srebrenici ili istupa u medijima u kojima je negirao genocid u Srebrenici. Ukoliko se radi o ovom drugom, onda je nejasno kako je proglašeni Zakon o zabrani negiranja genocida mogao biti primijenjen retroaktivno, obzirom da je Savčić izjave za nekoliko medija dao na dan kad je Inzko proglasio uvođenje, ali koji je stupio na snagu tek osam dana kasnije.

"Ne želim, niti imam namjeru napustiti teritorij BiH, odnosno nemam namjeru da se ne odazivam pozivu suda”, rekao je Savčić prije dva dana na ročištu, na kojem se razmatralo određivanje pritvora. Njegov advokat, Miodrag Stojanović, kaže da je stav tužilaštva "konfuzan".

"Kada se to čita, onda se vidi da je došlo do konfuzije između primjene zakona o zabrani negiranja genocida, više nego priča oko mjera zabrane. Drugo, energija od strane tužilaštva je trebala biti usmjerena na to koje su činjenice koje je general Savčić o svom predmetu komentirao u javnim nastupima. A oni to nisu rekli”, rekao je Stojanović samo nekoliko sati prije raspisivanja međunarodne potjernice.

Istup u nekoliko medija

Tužilaštvo je navelo da je Savčić u nekoliko medija komentirao zločin u Srebrenici, negirao činjenice i pozivao se na neutvrđene podatke koji mogu utjecati na sudionike u procesu koji se vodi protiv njega na dan promjene Kaznenog zakona.

"Još nemate niti jedan predmet, niti jednu sudsku odluku u vezi s ovim zakonom o genocidu. Tko je taj koji će reći 'ja znam kako će to teći'. Ja sam dovoljno ozbiljan kazati kako u ovom trenutku ne znam. Ne kažem da će netko biti kriv, ali da će biti procesuiran, da. O tome mi razmišljamo”, kaže advokat Stojanović.

Savčić je u Srbiji?

Trenutno nije poznato gdje se nalazi Milomir Savčić. Iz Granične policije BiH potvrđeno je da nije evidentiran njegov prelazak na nekom od graničnih prelaza. Ipak, neki mediji već su prenijeli da se Savčić najvjerojatnije već nalazi u Srbiji. Iako Srbija i BiH imaju sporazum o suradnji i izručivanju osoba, on je i do sada bio samo mrtvo slovo na papiru. Prema podacima BIRN-a, 50 osoba koja su optužena pred Sudom BiH, trenutno se nalaze izvan zemlje.

Postupak protiv nekadašnjeg zapovjednika Vojske RS Milomira Savčića vodi se od lipnja 2020. Optužuje ga se da je "planirao, zapovijedao i nadzirao aktivnosti pripadnika puka prilikom zarobljavanja i ubojstva više stotina muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe." Optužnica je podignuta u siječnju ove godine, a Savčić se izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice tvrdeći kako u tom razdoblju "nije ni bio na teritoriji Srebrenice".