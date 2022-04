Bivši britanski veleposlanik u Rusiji Sir Tony Brenton rekao je da je rat u Ukrajini sada u "odlučujućoj fazi" i da se ruska upotreba nuklearnog oružja "ne može u potpunosti isključiti". U razgovoru za Sky News, Brenton je rekao da bi ruske snage mogle biti uspješne u regiji Donbasa, što bi im dalo "ogromnu pregovaračku prednost"koju bi upotrijebile u budućim negacijama ili da bi mogle opet napasti Kijev.

Međutim, smatra da je vjerojatnije je da će bitka "zaglibiti" i da će dvije strane biti u "dugom ratu iscrpljivanja". Podsjećajući na svoja prijašnja iskustva s predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je: "Po čemu ga se sjećam, vrlo je sposoban, fokusiran, ne baš fin, vođa Rusije - vođen željom da Rusiju ponovno učini velikom. On je čovjek koji je riskirao, ali je prije toga vrlo pažljivo promislio. Jasno je da je Putin s kojim sada imamo posla na neki značajan način drugačiji. On je preuzeo veliki rizik ovog rata."

Prelazak nuklearnog praga

Brenton je dalje rekao da je Putin tijekom svoje izolacije usred pandemije koronavirusa "razmišljao" o Ukrajini, ali je izgledalo "vrlo malo vjerojatno" da bi mogao pobijediti pod uvjetima koje je postavio. "Nekoliko je puta govorio o nuklearnom oružju... ali ne bih to u potpunosti isključio ako stvari krenu jako loše po njega", dodao je.

Podsjetio je na komentare bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, u kojima je rekao da nuklearno naoružani protivnik ne smije imati "izbor između potpunog poniženja i nuklearne eskalacije". "To je istina i danas kao što je bilo i kad je on to rekao", rekao je Sir Tony. "Da, Rusi su se ponašali užasno. Da, politički osjećaj suočavanja sa zemljom koja je počinila toliko zvjerstava i toliko nezakonitosti bit će vrlo težak. Ali ako je alternativa prijeći nuklearni prag, onda ćemo se morat malo pregristi jezik i to učiniti", istaknuo je.

Govoreći o britanskim borcima koje su zarobile ruske snage, Brenton je rekao da će ih Kremlj najvjerojatnije koristiti kao "pregovarački materijal". Rekao je: "Moramo jasno dati do znanja Putinu da će njihova sudbina doista biti dio pregovora u kojima završimo. Ako budu maltretirani, to će formirati dio našeg stava u pregovorima. Ali što se tiče njihovog brzog izvlačenja, osim u slučaju stvarne promjene raspoloženja kod Rusa, mislim da se to neće dogoditi."

Lavrov: 'Koristit ćemo samo konvencionalno oružje'

Nakon Brentonovih izjava, Kremlj je danas, barem kako se čini, umanjio strahove, a novinska agencija Interfax citirala je ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da je rekao da će koristiti "samo konvencionalno oružje", na pitanje razmišlja li Rusija o upotrebi nuklearnog oružja u Ukrajini.

Međutim, državna novinska agencija RIA navela je potpuniju verziju komentara koji sadržava važnu razliku. "U ovoj fazi, razmatramo opciju konvencionalnog oružja", rekao je, prenosi RIA.

Izraz "u ovoj fazi" može neke navesti na zaključak da su njegove riječi bile izgovorene kao upozorenje, a ne kao uvjeravanje. U svakom slučaju, s obzirom na prijašnje izjave Lavrova, mnogi će neizbježno postavljati pitanje koliko vrijednosti treba pridavati tumačenju bilo koje njegove izjave.

