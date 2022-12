Michael McFaul, bivši američki veleposlanik u Rusiji, u nedjelju se obrušio na zastarjele poglede ruskog predsjednika Vladimira Putina na globalna pitanja.

Putin je pokrenuo svoju "specijalnu vojnu operaciju" na Ukrajinu prije više od devet mjeseci, s ciljem brze pobjede protiv svog istočnoeuropskog susjeda. Međutim, žilavi obrambeni napori Ukrajine, potpomognuti zapadnom vojnom pomoći, otupili su ruske vojne uspjehe, dopuštajući Ukrajini da tijekom jeseni ponovno preuzme tisuće četvornih milja teritorija.

Invazija posustaje, ali ne i Putinove ambicije

Dok invazija i dalje posustaje, neki analitičari postavljaju pitanje kako izgleda kraj rata i hoće li Putin pristati sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim za pregovaračkim stolom kako bi se okončao smrtonosni sukob.

McFaul, koji je bio veleposlanik od 2012. do 2014., tvitao je u nedjelju da Putin smatra preuzimanje ukrajinskog teritorija bitnim za njegov "put slave", kritizirajući njegovo razmišljanje kao rezultat "stare škole". "Putin je stara škola. On vjeruje da je osvajanje teritorija put do slave. Ne možemo dopustiti da ta stara škola prevlada", napisao je.

Zapad je naširoko osudio invaziju na Ukrajinu kao kršenje modernih međunarodnih normi. Svjetski su čelnici posljednjih desetljeća rijetko pokretali ratove kako bi proširili svoj teritorij. U međuvremenu, međunarodna zajednica izrazila je zabrinutost zbog nedostatka opravdanja za invaziju, kao i zbog navodnih kršenja ljudskih prava od početka rata krajem veljače. U početku je Kremlj rekao da rat nije imao za cilj preuzimanje ukrajinskog teritorija - već da je samo nastojao "osloboditi" regiju Donbas, područje Ukrajine u kojem žive separatističke skupine. Međutim, u te su tvrdnje uvijek sumnjali drugi svjetski čelnici, a Rusija je prošle jeseni najavila da će pripojiti neke regije istočne Ukrajine.

'Putin nije odustao od maksimalnih ciljeva

Čini se da je prošlog tjedna glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov postavio ograničenja koliko će teritorija Rusija uzeti od Ukrajine, priznajući da je Moskva anektirala "samo" četiri regije - Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson - nakon referenduma koje je Zapad odbacio kao nelegitimne. Peskov je rekao da nije bilo razgovora o širenju ciljeva izvan tih teritorija.

Institut za proučavanje rata (ISW) nedavno je ocijenio da Rusija "vjerojatno nije odustala od svojih maksimalističkih ciljeva u Ukrajini". "Drugim riječima, ciljevi Kremlja ostaju nepromijenjeni u odnosu na one postavljene nakon ruskog povlačenja iz Kijeva", napisao je ISW u svojoj ocjeni. "Komentari Peskova nisu bili zaokret u ruskim ratnim ciljevima ili zahtjevima."

'Kad god razgovaram, on govori o osvajanju'

Drugi stručnjaci također su istaknuli važnost osvajanja za Putina. Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je tijekom obraćanja na događaju u Potsdamu, u Njemačkoj, da je Putin vrlo jasan u pogledu svoje namjere da Ukrajini oduzme teritorij.

"Kad god razgovaram s Putinom, on vrlo jasno kaže da se za njega radi o osvajanju nečega", rekao je Scholz, prenosi EuroNews. On jednostavno želi nasiljem osvojiti dio ukrajinskog teritorija.

Putin se također navodno usporedio s ruskim carem Petrom Velikim tijekom sastanka s predsjedničkim Vijećem za razvoj civilnog društva i ljudskih prava u srijedu, pozivajući se na rusku imperijalističku povijest. ISW je napisao da njegova referenca "eksplicitno prikazuje Putinove trenutne ciljeve u Ukrajini kao otvoreno imperijalističke i još uvijek maksimalističke".