Bivši ministar obrane uhićen u zračnoj luci: Povezan je s kriminalnom organizacijom?

Bivši crnogorski ministar obrane u vrijeme vlade Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Predrag Bošković, uhićen je u ponedjeljak u podgoričkoj zračnoj luci po nalogu Specijalnog državnog tužiteljstva Crne Gore.

Bošković je, kako su prenijeli crnogorski mediji, priveden u okviru šire akcije koju provodi Specijalno tužiteljstvo, a u sklopu koje su prethodnih dana uhićeni poznati crnogorski poduzetnik te nekada visoko rangirani pripadnici crnogorske tajne službe i tužiteljstva.

Prema navodima dnevnika Vijesti, koji se poziva na neslužbene izvore iz crnogorskog tužiteljstva, poduzetnik Aleksandar Mijajlović godinama je navodno stvarao mrežu medija isključivo s ciljem da se, preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunava s neistomišljenicima iz političkog i sigurnosnog vrha te iz crkve, ali i da utječe na političko-sigurnosne prilike u Crnoj Gori.

Kriminalna skupina

Crnogorsko Specijalno državno tužiteljstvo, prema istim navodima, sumnja da su Mijajloviću u tome izravno pomagali visoki policijski dužnosnici i pripadnici tajne službe Drago Spičanović, Milovan Pavićević i Vladan Lazović, kao i njegova sestrična, tužiteljica Andrijana Nastić, odajući mu obavještajne podatke i informacije označene stupnjem tajnosti.

Kao navodni organizator kriminalne skupine, prema pisanju Vijesti, Mijajlović je od ostalih osumnjičenih članova, kako sumnja SDT, godinama svakodnevno dobivao podatke prikupljene mjerama tajnog nadzora, sadržaj brojnih presretnutih razgovora, a navodno je imao uvid i u obavještajne dokumente i snimke Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB).

Također, Vijesti pišu da SDT smatra da je Mijajlović od 2018. do 2024. izravno kreirao uređivačku politiku brojnih oporbenih medija u Crnoj Gori, te da je pojedinima navodno davao upute kako tekstovi trebaju izgledati i koliko dugo trebaju ostati na naslovnicama.

Sudac za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je u nedjelju pritvor Mijajloviću i bivšem šefu kontraobavještajne službe Dragu Spičanoviću, dok su policijskim službenicima Milovanu Pavićeviću i Vladanu Lazoviću određeni kućni pritvori. Tužiteljici Andrijani Nastić oduzeta je putovnica, a određena joj je obveza redovitog javljanja policiji.

DPS: Riječ je o progonu neistomišljenika

Oporbena Demokratska partija socijalista (DPS), u kojoj je Predrag Bošković nekada obnašao visoke dužnosti, priopćila je da Boškovićevo uhićenje i ono što se, prema njihovim saznanjima, priprema za naredne dane, pokazuje da je Crna Gora ušla u otvorenu fazu progona političkih neistomišljenika. "Tužiteljstvo je preuzelo ulogu vlasti da progoni političke neistomišljenike", izjavio je na konferenciji za medije Andrija Nikolić iz DPS-a.

Kako je rekao, vlast želi oboriti rastući rejting DPS-a, a današnje uhićenje Boškovića uklapa se u taj scenarij. "Sve se uklapa s onim što sam rekao. Na sceni je progon političkih neistomišljenika, a to gledamo još od prve apostolske Vlade. Ovo je pokušaj da se skrene pažnja s rasula u sigurnosnom sektoru. Znamo mnogo manje nego pojedini mediji, jer je suština ovog slučaja upravo u odavanju tajnih podataka. Kao što vidite, ti se podaci objavljuju u medijima svakodnevno, a nitko ne odgovara", rekao je Nikolić.

Dodao je da njegova stranka ima saznanja da će u narednom razdoblju doći do privođenja ili poziva na ispitivanje određenih oporbenih lidera, urednika medija i čelnika nevladinih organizacija. "Svaki kritičar ove vlasti može postati meta. To pokazuje da je ova vlast u terminalnoj fazi. Pozivamo tužiteljstvo da se zaustavi i vrati u zakonske okvire", poručio je Nikolić.

'Slučaj bez presedana'

Izvršni tajnik nevladine udruge Medijski savjet za samoregulaciju, Ranko Vujović, izjavio je za radio Antena M da delegacija Europske unije, OESS, Vijeće Europe i međunarodna novinarska udruženja moraju hitno reagirati i zaustaviti pokušaj zastrašivanja medija u Crnoj Gori. Povodom afere u vezi s medijima, Vujović je rekao da se radi o slučaju bez presedana, kako u regiji, tako i u Crnoj Gori.

"Riječ je o dosad neviđenom progonu, pokušaju diskreditacije i zastrašivanja medija kakav nije viđen u novijoj povijesti Crne Gore. Cijela ova priča ima samo jedan cilj – zastrašiti i ušutkati sve medije koji imaju kritički pristup prema političarima na vlasti“, kazao je Vujović. Zaključio je da bi medijska zajednica morala jedinstveno reagirati na pokušaj ušutkivanja i pritiska na medije.

Predrag Bošković, tijekom tridesetogodišnje vladavine Demokratske partije socijalista, bio je jedan od najbližih suradnika Mila Đukanovića i u vladama koje je predvodio Đukanović imao je nekoliko ministarskih portfelja. Također, bio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore i sada je potpredsjednik Europske rukometne federacije - EHF.

