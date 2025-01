Počinje suđenje Nicolasu Sarkozyju, odvjetnik: 'Boriti će se protiv umjetne konstrukcije'

Bivšem francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkozyju, dva puta osuđenom u odvojenim slučajevima od napuštanja dužnosti, počinje novo suđenje u ponedjeljak zbog optužbi da je prihvatio nezakonito financiranje kampanje u navodnom paktu s pokojnim libijskim diktatorom Moamerom Gadafijem.

Sarkozyjeva karijera u sjeni je pravnih izazova od poraza na predsjedničkim izborima 2012., ali je i dalje utjecajan i poznato je da se redovito sastaje s predsjednikom Emmanuelom Macronom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Strašno ambiciozni i energični 69-godišnjak, koji je volio biti poznat kao "hiperpredsjednik" dok je bio na vlasti od 2007. do 2012., osuđen je u dva slučaja, optužen u još jednom i pod istragom u dodatna dva.

Novo suđenje počinje nedugo nakon što je francuski Visoki žalbeni sud 18. prosinca odbio njegovu žalbu na godinu dana zatvorske kazne za trgovinu utjecajem. Služit će je u kućnom zatvoru i morat će nositi elektroničku ogrlicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sarkozy će biti prisutan na sudu u Parizu i planira prisustvovati početnoj fazi saslušanja, rekao je AFP-u izvor blizak Sarkozyju pod uvjetom anonimnosti.

Sudi se dvanaestorici osumnjičenika, uključujući Sarkozyjevim bivšim bliskim suradnicima, a optuženi su za sklapanje pakta s Gadafijem za nezakonito financiranje Sarkozyjeve pobjedničke kandidature na izborima 2007. Oni negiraju optužbe.

Ako bude osuđen, Sarkozyju prijeti kazna do 10 godina zatvora zbog prikrivanja pronevjere javnih sredstava i nezakonitog financiranja kampanje.

Suđenje će trajati do 10. travnja. "Sarkozy će se boriti protiv umjetne konstrukcije koju je izmislilo tužiteljstvo. Nije bilo libijskog financiranja", rekao je njegov odvjetnik Christophe Ingrain.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sarkozy još uvijek ne nosi elektroničku ogrlicu, što je proces koji bi mogao potrajati još nekoliko tjedana. Proveo je božićne praznike na Sejšelima sa svojom suprugom, modelom i pjevačicom Carlom Bruni i njihovom kćeri.

Gadafiju međunarodni ugled, Sarkozyu kampanja

U trenutačnom slučaju protiv Sarkozyja, rezultatu desetljeća istrage, navodno su on i visoki dužnosnici obećali pomoći Gadafiju da obnovi svoj međunarodni ugled u zamjenu za financiranje kampanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zapad je okrivio Tripoli za bombaške napade na Pan Am-ov let 103 iznad Lockerbieja u Škotskoj 1988. i UTA-in let 772 iznad Nigera 1989. u kojima su poginule stotine putnika.

Koristi je navodno imao i Gadafijev šogor i šef obavještajne službe Abdulah Senusi kojeg je Francuska osudila na doživotni zatvor u odsutnosti zbog napada na UTA-in let 772. Za njim se dugo tragalo radi ispitivanja o bombaškom napadu na Lockerbie.

Sarkozy je odbacio te optužbe kao dio zavjere i inzistira na tome da nije primio nikakva sredstva od Gadafija i da nema dokaza o takvom transferu.

Sudi se Sarkozyjevoj bivšoj desnoj ruci Claudeu Gueantu, njegovom tadašnjem voditelju financiranja kampanje Ericu Woerthu i bivšem ministru Briceu Hortefeuxu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slučaj tužiteljstva temelji se na izjavama sedam bivših libijskih dostojanstvenika, putovanjima Gueanta i Hortefeuxa u Libiju, transferima kao i bilježnicama bivšeg libijskog ministra nafte Šukrija Ganema, pronađenog utopljenog u Dunavu 2012.

Optužen za ometanje svjedoka

U vrijeme kad su se mnoge zapadne zemlje udvarale diktatoru zbog energetskih poslova, Gadafi je u prosincu 2007. posjetio Pariz i postavio svoj šator u središte grada. No Francuska je podržala UN-ovu vojnu akciju koja je pomogla svrgnuti libijskog vođu 2011., kojega su zatim ubili pobunjenici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sarkozy je rekao da su optužbe bivših članova Gadafijevog bliskog kruga o navodnom financiranju kampanje motivirane osvetom.

Skandal je izbio u travnju 2012. dok je Sarkozy bio u kampanji za ponovni izbor. Web stranica Mediapart objavila je bombastičan članak temeljen na dokumentu navodno iz prosinca 2006., u kojemu se navodi kako se bivšeg libijskog dužnosnika pozvalo na dogovor o financiranju kampanje.

Bivši francuski predsjednik već dugo tvrdi da dokument nije autentičan. Sarkozy je potom tijesno izgubio od socijalista Francoisa Hollandea u drugom krugu izbora.

Francusko-libanonski biznismen Ziad Takieddine nekoliko puta je izjavio da je 2006. i 2007. pomogao isporučiti do pet milijuna eura Gadafijevog novca. No Takieddine je 2020. povukao svoju izjavu, čime je potaknuo sumnju da su Sarkozy i bliski saveznici možda platili svjedoku da to učini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U daljnjem obratu, Sarkozy je u listopadu 2023. optužen za nezakonito ometanje svjedoka, dok je Carla Bruni prošle godine optužena za skrivanje dokaza u istom slučaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Francuska podijeljenija nego ikad: 'Svi smo iznenađeni, ali sretni'