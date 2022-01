Iako djeluje spokojno, Sredozemno more se zapravo pretvara u bojno polje. U njemu je koncentrirano više ratnih brodova i naoružanja, nego u proteklih 75 godina. Naravno, povod je moguća ruska invazija na Ukrajinu.

Sjedinjene Američke Države s pojačale svoju vojnu prisutnost u Sredozemlju, jer trupe u međunarodnim vodama ne moraju tražiti suglasnost zemalja članica NATO-a u slučaju vojne intervencije. Sve bi ostale trupe morale proći zrakom ili vodom neke od država članica te zato zatražiti dozvolu. Njemačka je, primjerice, Amerikancima već poslala odbijenicu.

Obruč s tri strane

Rusi ne sjede prekriženih ruku. S Baltika u Sredozemlje šalju šest desantnih brodova, piše Jutarnji. Svaki od njih može bilo gdje iskrcati 60 tenkova i 1800 vojnika, a i dobrano su naoružani. Ako prođu kroz Bospor i Dardanele, Ukrajina bi mogla biti napadnuta i s mora.

To bi značilo da bi se Ukrajina mogla naći na vatrenoj liniji iz Rusije, Bjelorusije, s Crnoga mora, ali vjerojatno i iz moldavske pokrajine Transnistrije, u kojoj vladaju ruski petrodolari, a ne vlast iz Kišinjeva. S druge strane, pomoć bi od saveznika mogla dobiti širokim kopnenim pravcem, preko Poljske, Slovačke, Mađarske i Rumunjske. Pitanje je samo bi li ijedna od tih zemalja krenula u vojni sukob s vojnom velesilom, koja ih je u prošlosti lako okupirala.

Uz desantne brodove, Rusi šalju i raketnu krstaricu Varjag te razarač Admiral Tribuc. U pripremi je ruska vojna baza u sirijskom Tartusu u kojoj se nalaze raketna fregata Admiral Grigorovič i tri fregate klase Burja. Po istočnom Mediteranu su već razmještene napredne podmornice klase Paltus, koje su kao i Burje opremljene nadzvučnim krstarećim raketama Kalibr, ali i protuzračnim raketama Strela i Igla.

Vježbe i manevri

Sudeći po izboru naoružanja, Rusi ne namjeravaju (zasad) napasti Ukrajinu s mora, već samo spriječiti da bilo kakva pomoć Zapada stigne morskim putem do Odese. No, Amerikanci su otkrili svoje karte, pa je tako poznato da je ispred Limassola na Cipru stacionirana nuklearna podmornica Georgia, koja nosi 154 krstareće rakete. To je puno više od svih Kalibara koje nose ruski brodovi i podmornice.

Uz to, obje strane najavljuju pomorske manevre, već početkom veljače. NATO najavljuje vježbu Neptune Strike u kojoj glavnu ulogu ima nosač aviona Truman. Iako tvrde da je to bilo planirano još prije dvoje godine, NATO-ov itinerar ne pokazuje tu vježbu. Nakon nje Francuzi provode vježbu Mission Clemenceau 22, uz sudjelovanje čak tri nosača aviona: američkog Trumana, francuskog De Gaullea, te talijanskog Cavoura.

Iz Pariza tvrde da će vježba biti proširena i na Crno more. Ministar obrane Hervé Grandjean tvrdi da je ta "misija simbol političke i vojne moći. Šaljemo snažnu poruku partnerima i suparnicima. Podsjećam da naš nosač aviona nosi lovce s nuklearnim oružjem."

Što Hrvatska može?

A gdje je tu Hrvatska? Iako je Jadransko more samo zaljev Sredozemlja, Lijepa naša je članica Europske unije i NATO-a. Premijer Andrej Plenković je prije nekoliko dana poručio da će Hrvatska "reagirati jasno i odlučno", ako dođe do eskalacije u Ukrajini. No, što to znači?

Sabor se o tome nije oglasio, iako je to u njegovoj nadležnosti. Vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Mario Banožić i admiral Robert Hranj su uvučeni u vlastite višemjesečne ratne igre, zbog kojih nisu vjerojatno ni primijetili što se događa u Sredozemlju.

Pitanje je i što bismo zaista mogli u slučaju da se sukob proširi Sredozemljem. Naime, mornarica nam ne posjeduje ni nosače aviona, ni podmornice ni nuklearno naoružanje, a formu održava izletničkim turama kojima se voze predsjednik, ministri i svećenstvo.