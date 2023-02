Tri neidentificirana leteća objekta koja su američki borbeni zrakoplovi oborili od petka, mogli bi biti baloni povezani s 'benignim' komercijalnim ili istraživačkim naporima, rekao je u utorak dužnosnik Bijele kuće, javlja Guardian.

SAD nije pronašao nikakve dokaze koji bi leteće objekte povezivali s kineskim programom nadzora balona niti sa špijunskim programom bilo koje druge zemlje, kazao je novinarima glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby.

"Nismo vidjeli nikakve naznake ili bilo što što bi upućivalo konkretno na ideju da su ova tri objekta bila dio špijunskog programa [Narodne Republike Kine] ili da su definitivno bili uključeni u vanjske napore prikupljanja obavještajnih podataka", rekao je.

Donošenje ishitrenih zaključaka

Umjesto toga, 'vodeće objašnjenje' može biti da su objekti korišteni privatno u komercijalne ili istraživačke svrhe, rekao je Kirby, iako se nitko nije javio i potvrdio vlasništvo.

Neidentificirani objekt koji je u subotu oborio američki borbeni zrakoplov iznad sjeverne Kanade bio je 'mali, metalni balon s privezanim teretom ispod njega', navodi se u memorandumu Pentagona američkim zakonodavcima, javlja CNN.

Pojedinosti o misterioznom objektu – jednom od tri koja je SAD oborio u razdoblju od osam dana - nakon što je navodno kineski špijunski balon preletio američko kopno te je oboren iznad Atlantika 4. veljače – dolaze usred rastućih frustracija uslijed nedostatka informacija od strane Bidenove administracije.

Objekt oboren iznad Aljaske u petak bio je 'veličine malog automobila', navodi se u dopisu. Također se upozorava na donošenje ishitrenih zaključaka: "Ne treba pretpostaviti da su događaji od proteklih dana povezani."

Objekt oboren iznad jezera Huron u nedjelju prethodno je opisan kao 'osmerokutna struktura' sa pričvršćenim nitima.

'Nema indikacija vanzemaljaca'

"Ti objekti nisu bili vrlo slični i bili su puno manji od kineskog balona i nećemo ih definitivno karakterizirati dok ne pronađemo ostatke, na čemu radimo", kazao je za CNN glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Također, u utorak je general Mark Milley, najviši američki vojni dužnosnik, priznao na brifingu u Bruxellesu da je prvi pokušaj obaranja objekta iznad jezera Huron bio neuspješan. Prvi je projektil 'bezopasno pao' u vodu, dok je drugi projektil uspješno oborio objekt, rekao je Milley.

Američki senatori primili su povjerljive informacije o predmetima u utorak. Izvještaji su uključivali pomoćnika ministra obrane za domovinsku obranu i pitanja hemisfere, kao i generala Glena VanHercka, zapovjednika Sjevernoameričkog zapovjedništva zračne svemirske obrane ili NORAD-a, navodi Politico.

Informacijski vakuum potaknuo je nagađanja o podrijetlu neidentificiranih letećih objekata koji su otkriveni i oboreni iznad Deadhorsea na Aljasci; Yukon, Kanada; i Lake Huron, Michigan, od petka.

Na brifingu za medije u ponedjeljak, dužnosnici administracije branili su Bidenovu odluku da obori objekte i također su pokušali odbaciti barem jednu teoriju zavjere, poput one o vanzemaljcima.

"Znam da je bilo pitanja i zabrinutosti u vezi s ovim, ali nema - opet, nema - indikacija vanzemaljaca ili izvanzemaljskih aktivnosti s ovim nedavnim uklanjanjima", rekla je tajnica Bijele kuće, Karine Jean-Pierre, na brifingu u ponedjeljak. . "Želio sam biti siguran da američki narod to zna - svi ste to znali - i bilo nam je važno da to kažemo odavde jer smo slušali puno o tome."

Prijetnja za civilni zračni promet

Na pitanje je li politički pritisak utjecao na odluku da se obore objekti, Kirby je rekao: "Postojali su jako dobri razlozi da se to učini… To su bile odluke temeljene čisto i jednostavno na onome što je bilo u najboljem interesu američkog naroda."

Tri objekta oborena tijekom trodnevnog razdoblja koje je počelo u petak nisu predstavljala nikakvu prijetnju ljudima na zemlji, rekao je Kirby, i nisu slala komunikacijske signale.

Međutim, njihova visina - znatno niža od kineskog balona od ranije - značila je da predstavljaju 'vrlo stvarnu potencijalnu opasnost za civilni zračni promet'.