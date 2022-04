Zastupnik Kršćansko-demokratske Unije (CDU) u njemačkom parlamentu (Bundestag) Michael Brand dao je intervju njemačkom listu „Tageszeitung" (TAZ) u kojem na pitanje: kako ocjenjuje situaciju na Balkanu koji je s ratom u Ukrajini ponovo u središtu pažnje, rekao da je „Bosna i Hercegovina mjesecima u fokusu zbog opasnosti novog rata bila i prije žestokog Putinovog napada na Ukrajinu. Osovina koja ide od Republike Srpske preko Srbije do Rusije je osovina sposobna za rat. Tome treba dodati i hrvatske nacionaliste u BiH", kaže Brand i dodaje: „Konačno se moramo prestati lagati da se s ekstremistima može osigurati mir. Treba biti odlučan u suočavanju s ekstremistima prije nego što bude prekasno", prenosi DW.

„Njemačka i EU su zbog pogrešnih analiza i angažmana same doprinijele tome da ispadnu iz igre. Dodikove uvrede jednostavno treba ignorirati. Najava o jačanju trupa Eufora nema efekta jer za nekoliko mjeseci ističe madat, a njegovo produženje u Vijeću sigurnosti UN-a neće proći zbog veta koje ima Rusija. Ovog tjedna je glavni tajnik NATO-a izričito spomenuo zaštitu BiH. Ako efikasno želimo spriječiti sljedeći rat u Europi, onda se mir mora vojno osigurati od strane NATO-a, prije svega u Brčkom (strateški najvažnije mjesto u Bosni i Hercegovini, TAZ)", smatra Brand u intervjuu za TAZ.

'Hrvatska vlastitim ekstremistima mora postaviti granice'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je 8. travnja u Mostaru nagradio ratne veterane čiji su komandanti u Hagu osuđeni kao ratni zločinci. U Berlinu nema nikakvih kritika na ovakav nacionalistički kurs Hrvatske, konstatacija je Ericha Rathfeldera, novinara TAZ-a koji je razgovarao s Michaelom Brandom.

Na ovakvu konstataciju Brand odgovara: „Hrvatski predsjednik je ekstremistički političar koji je od bivšeg komuniste postao ultranacionalist. On nema toliko vlasti. Važniji je hrvatski premijer Andrej Plenković koji se do sada ponašao proeuropski. On je sada pod pritiskom ekstremnih nacionalista. U međunarodnom pravu i u Europi je neupitno postojanje granica. Hrvatske više ne smije aktivno ugrožavati ustav i državnost susjedne zemlje, niti izvana, niti iznutra, nego mora vlastitim ekstremistima postaviti granice."

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annaelna Baerbock je nedavno u Bundestagu rekla da u Berlinu nedostaju dublje analize i strategije. Šta je ona time mislila reći?

„Gospođa Baerbock javno ostavlja utisak kako ona na Balkanu dosljedno prati ustavno-pravne i europske politike, što ustvari ne radi. Očigledno, njemačka ministrica vanjskih poslova nema vlastitih koncepata i oslanja se na mašineriju Ministarstva. Baerbock mora konačno stvari uzeti u svoje ruke ruke i tijesno surađivati s onim koji se zalažu za europsko rješenje za BiH. Jer samo s akterima iz civilnog društva nalazimo izlaz iz bosanske dileme i postižemo stabilnost, mir i vladavinu prava", izjavio je Brand.

Bosna i Hercegovina: Rusija ne priznaje Schmidta

Nakon što je Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt ukinuo planirani zakon o nekretninama, Rusija ga više ne priznaje. Rusko veleposlanstvo u Sarajevu ocijenilo je Schmidtovu odluku kao nezakonitu, piše Bayerische Rundfunk i prenosi da se u priopćenju ruskog veleposlanstva također navodi da, ako se Schmidtova odluka ne poništi, balkanskoj zemlji prijeti moguća destabilizacija. Odgovornost za to snosi onda „isključivo predstavnik međunarodne zajednice".

„Političke napetosti u Bosni se već mjesecima povećavaju. Dodik, kog podržava Rusija, više puta je prijetio da će odvojiti Republiku Srpsku od središnje bosanske države. Međutim, nedavno je sam čelnik bosanskih Srba zakočio ove napore", piše Bayerische Rundfunk.