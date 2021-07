Veliki operateri društvenih mreža na kojima se šire dezinformacije o cjepivima "ubijaju ljude", optužio je u petak američki predsjednik Joe Biden.

"Oni ubijaju ljude. Jedina pandemija koju imamo pogađa ljude koji nisu cijepljeni. Oni ubijaju ljude", odgovorio je predsjednik SAD-a na pitanje o njegovoj poruci Facebooku.

Bijela kuća je ovog tjedna bitno pooštrila ton prema velikim tehnološkim kompanijama i tražila od njih da se više bore protiv lažnih informacija u vezi cjepiva.

12 ljudi?

Sjedinjene Države rade na ponovnom zamahu cijepljenja posebice zbog vrlo brzog širenja delta varijante. U četvrtak se glasnogovornica Bidenove administracije Jen Psaki posebice obratila društvenoj mreži Facebook.

"Postoji oko 12 ljudi na društvenim mrežama koji stvaraju 65 posto dezinformacija protiv cjepiva. Svi su aktivni na Facebooku, dok su neki prognani s drugih platformi", rekla je.

Bijela kuća nije za sada precizirala o kojih 12 ljudi se radi ni kako je došla do tih podataka. "Facebook mora brže brisati opasne poruke i one koje krše pravila. Poruke koje krše pravila često ostaju vidljive danima. To je predugo. Poruke putuju prebrzo", rekla je Jen Psaki.

Mreža Marka Zuckerberga je odgovorila na te izjave od četvrtka i branila se da je već povukla "više od 18 milijuna dezinformacija o covidu-19 i podijelila više od 2 milijarde sigurnih informacija o covidu-19 i cjepivima".