Delta-soj koronavirusa se sve više širi, a Nijemci se sve manje odazivaju pozivu na cijepljenje. Sada političari razmišljaju kako da građane ipak privole na cijepljenje, piše Deutsche Welle.

Zapravo povećanom intenzitetu cijepljenja u Njemačkoj ništa ne stoji na putu: cjepiva ima dovoljno, kako u liječničkim ordinacijama tako i u centrima za cijepljenje. No spremnost građana na cijepljenje opada i to usprkos brzom širenju delta varijante koronavirusa. Kratko rečeno: cjepivo je tu ali nedostaje volje građana.

Sve manje građana bukira termin za cijepljenje, a i mnogi koji to i učine se ne pojavljuju na zakazanom terminu. Moguće je da je i sezona godišnjih kriva i da se mnogi radije sunčaju negdje na Sredozemlju nego da se pojave na terminu za drugu dozu cjepiva.

Izgleda da kampanja za motiviranje građana na cijepljenje, koja je započela u veljači i koja je vladu stajala 25 milijuna eura, nije urodila plodom. Prema ministru zdravstva Jensu Spahnu trenutno se u Njemačkoj cijepi toliko malo građana kao na početku kampanje. No tada je krivac bio nedostatak cjepiva. Sada je doza dovoljno.

Probuditi usnulo društvo

Najnovije brojke državnog epidemiološkog Instituta Roberta Kocha nisu ohrabrujuće: tek je 43 posto građana u potpunosti cijepljeno. Prema sadašnjim prognozama je međutim potrebno 85 posto cijepljenih starosne dobi između 12 i 59 godina kako bi se spriječio četvrti val. Kod starijih od 60 čak 90 posto.

Prije pojavljivanja delta-soja koronavirusa Svjetska zdravstvena organizacija je još procjenjivala da je za imuniziranje društva potrebno 70 posto cijepljenih.

Zato se trenutno stručnjaci i političari natječu kreativnim idejama kako građane pridobiti da se cijepe. No ideje poput one premijera Sarske Tobiasa Hansa da se cijepljenje poveže s lutrijom, nisu naišle na oduševljenje. Većina saveznih pokrajina još uvijek svu energiju ulaže u informacijske kampanje i mobilne centre za cijepljenje.

Pokrenut 'Tjedan cijepljenja', ali predložene i financijske nagrade

Najmnogoljudnija savezna pokrajina Sjeverno Porajnje i Vestfalija je upravo pokrenula "Tjedan cijepljenja" tijekom kojeg se pojačano nude cijepljenja ne samo kod liječnika ili u centrima za cijepljenje nego i u mjestima poput trgovinskih centara ili na sportskim terenima. Cijepiti se može i ispred poznate katedrale u Kölnu. Ministar zdravstva ove pokrajine Karl-Josef Laumann govori o "prekretnici kampanje cijepljenja".

Ekonomistica s Instituta za tehnologiju u Karlsruheu, Nora Szech je čak predložila financijske nagradu. Ona kaže kako su njezina istraživanja pokazala da spremnost na cijepljenje raste s ponudom financijske nagrade. Kod 100 eura nagrade spremnost na cijepljenje se penje na 80 posto građana, a kad je u pitanju 500 eura se radi o vrijednosti od 90 posto.

Ona procjenjuje da vrijednost svakog punog cijepljenja za društvo iznosi 1.500 eura. "Znači ulaganje se isplati", kaže ova ekonomistica i predlaže da se i onima koji su se već cijepili retroaktivno isplati nagrada.

Predsjednik Njemačkog društva za intenzivnu i hitnu medicinu Gernot Marx smatra da nema mjesta panici čak ako i dođe do četvrtog pandemijskog vala. "Ja gledam s oprezom, ali ne i panikom na jesen i mogući četvrti val", rekao je za dnevnik Handelsblatt. No ipak: sve ukazuje na to da je utrka s četvrtim valom tek započela.

Barcelona uvodi policijski sat

Pošto ne turistički orijentirana Katalonija pripremala se u petak za ponovno uvođenje policijskog sata od ovog vikenda na najmanje tjedan dana jer ne može obuzdati širenje epidemije covida-19.

U toj sjeveroistočnoj regiji stanje je tjednima izvan kontrole, a stopa incidencije u posljednjih 14 dana je porasla do 1107 slučajeva na 100.000 stanovnika, prema posljednjim službenim podacima. Zdravstvene vlasti objašnjavaju tu eksploziju slučajeva meteorskim napredovanjem delta varijante.

Pravosuđe, koje mora odobriti svako ograničenje temeljnih sloboda, dalo je zeleno svjetlo katalonskim vlastima i odlukom Vrhovnog suda Katalonije potvrdilo uvođenje policijskog sata od 1 iza ponoći do 6 ujutro do 23. srpnja u gradovima s više od 5000 stanovnika gdje je incidencija viša od 400 slučajeva na 100.000 stanovnika tijekom posljednjih sedam dana.

Ova mjera se odnosi na ukupno 161 općinu. Sud precizira da se radi o gotovo svim općinama ili oko 8 milijuna stanovnika. Sud dodaje da bi ta mjera mogla biti produljena i nakon 23. srpnja.

"Odobren je policijski sat. To je teška mjera, ali moramo zaustaviti širenje zaraze, zaštitit živote i zdravstveni sustav. Policijski sat stupa na snagu u petak. Zajedno ćemo preokrenuti krivulju covida-19", tvitao je predsjednik katalonske regionalne vlade Pere Aragonés.

Alarmantno među mladima

Tijekom nekoliko mjeseci pad zaraza omogućio je središnjoj katalonskoj vladi da početkom svibnja ukine izvanredno stanje i policijski sat u cijeloj zemlji.

Mnogo zaraznija varijanta delte posljednjih je tjedana uzrokovala eksponencijalni porast slučajeva, uglavnom među mladima, posebice u turističkoj Kataloniji. Španjolski tisak drži da se radi o petom valu covida-19.

Stanje je posebno alarmantno među mladima između 20 i 29 godina koji još nisu došli na red za cijepljenje i njihova stopa incidencije je prošlog tjedna prešla prag od 3000 slučajeva na 100.000 stanovnika u Kataloniji.

Od ponedjeljka su pooštrene restrikcije kako bi se zaustavilo širenje virusa i lokalne vlasti su odlučile prekinuti sve noćne zabave u 00,30 i ograničiti skupove na 10 osoba na javnim i privatnim prostorima.