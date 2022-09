Viši sud u Beogradu poslao je poziv za suđenje četvorici hrvatskih pilota, optuženih da su u kolovozu 1995. raketirali kolonu izbjeglica na Petrovačkoj cesti, kod Bosanskog Petrovca, potvrdio je u petak za Hinu beogradski odvjetnik Aleksandar Olenik, dodijeljen od srbijanskog pravosuđa kao branitelj po službenoj dužnosti.

Uz poziv za suđenje, zakazano za 14. listopada, sud je posredstvom državnih tijela, Vladimiru Mikcu, Zdenku Radulji, Željku Jeleniću i Danijelu Boroviću poslao i optužnicu, koju je zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva podiglo srbijansko Tužiteljstvo za ratne zločine.

To tužiteljstvo optužilo je pripadnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Vladimira Mikca (67) iz Ptuja, Zdenka Radulja (69) iz Osijeka, Željka Jelenića (69) iz Pule i Danijela Borovića (64) iz Varaždina da su 7. i 8. kolovoza 1995. naredili raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada (prije Bosanski Novi). Njihovo postupanje je, prema navodima optužnice, "za posljedicu imalo smrtno stradanje i ranjavanje više civila srpske nacionalnosti", čija imena su, uz godine rođenja, pobrojana u optužnici, u kojoj je istaknuto da je među žrtvama četvero djece.

Čekaju se odgovori optuženih pilota

Odvjetnik Olenik, koji je branitelj po službenoj dužnosti okrivljenog Mikca, rekao je da se još ne zna hoće li će se optuženima, kako je to predložilo Tužiteljstvo, suditi u odsustvu, s obzirom na to da su nedostupni srbijanskom pravosuđu. Razlog zašto sud još nije donio tu odluku je veoma jednostavan - čekaju se odgovori optuženih po pozivima koji su im sada prvi put upućeni posredstvom državnih tijela, rekao je Hini Olenik. On je potvrdio da nije u kontaktu sa svojim branjenikom Vladimirom Mikcem.

U sljedećih desetak dana, u okviru ostavljenih pravosudnih rokova, provjerit ću je li od hrvatske strane stigao odgovor, premda pretpostavljam kakav će biti, s obzirom na prethodna službena stajališta u Zagrebu i poruke hrvatskih vlasti da će stati u obranu pilota, rekao je Olenik.

Hrvatska ne priznaje jurisdikciju u ovom slučaju

Potpredsjednik Vlade Tomo Medved istaknuo je koncem kolovoza, na sastanku s četvoricom pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz VRO Oluja, da će hrvatska država, njezine institucije, a osobito Vlada, iskoristiti sve mehanizme za učinkovitu zaštitu pilota od optužbi iz Srbije. Ministar obrane Mario Banožić izjavio je tada da će hrvatski piloti dobiti jasne upute kako da se ponašaju u trenutnoj situaciji, istaknuvši da će Hrvatska učiniti sve da im se ne dogodi nešto loše. Sličnu poruku pilotima uputio je i ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica, istaknuvši da će im Hrvatska pružiti punu pravnu podršku te spriječiti izdavanje međunarodne tjeralice.

Hrvatska u ovom slučaju ne priznaje jurisdikciju srbijanskom pravosuđu.