Belgijski premijer Alexander De Croo rekao je kako nema optimističnu prognozu za Europu.

“Idućih će pet do deset zima biti teško. Brojni se sektori teško nose s visokim cijenama energije. Pažljivo to promatramo, ali moramo biti transparentni – mjeseci koji dolaze bit će teški, zime koje dolaze bit će teške", rekao je De Croo, prenosi Business Insider.

Skok cijena na globalnom tržištu

Sve gora energetska kriza utječe na cijeli svijet, a ona se dodatno pogoršala ruskom invazijom na Ukrajinu. Europa ovisi o ruskom plinu i iz Rusije uvozi 40 posto. No, Rusi su usporili protok plina kroz ključni plinovod Sjeverni tok 1, i to na 20 posto njegova kapaciteta, navodeći da je to iz tehničkih razloga, odnosno zbog održavanja.

Belgija uvozi tek 6,5 posto svoga plina iz Rusije, izvijestio je The Brussels Times. Međutim, računi za energiju u toj zemlji i dalje rastu, jer su skočile cijene na globalnom tržištu. U ponedjeljak su referentne nizozemske cijene plina skočile gotovo 20 % u jednom danu na novi rekord nakon vijesti o neplaniranom trodnevnom zatvaranju plinovoda Sjeverni tok 1 od 31. kolovoza.

Visoki računi za energiju

To sve za posljedicu ima i rekordno visoke račune za energiju za kućanstva.

Druge zemlje u Europi također očekuju da će računi za energiju nastaviti rasti. Očekuje se da će u Ujedinjenom Kraljevstvu računi za električnu energiju u kućanstvima početkom 2023. biti četiri puta veći nego što su bili između 2018. i 2021., navodi Financial Times.

U Njemačkoj će se računi za električnu energiju za kućanstva vjerojatno udvostručiti jer kompanije na njih prebacuju rastuće troškove prirodnog plina.