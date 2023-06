The Economist ocijenio je 173 grada na svijetu - od Los Angelesa do Melbourna, a najboljim za život pokazao se Beč i to već drugu godinu zaredom, prenosi Danas.hr. Bečane to previše ne iznenađuje. Od bogate povijesti do promišljene socijalne stanogradnje, od dobrog javnog prijevoza do zelenila, imaju sve. A na kvalitetu života paze i sami Bečani jer, pokazuje statistika, ne kradu a na cesti je teško vidjeti i opušak, a kamoli smeće.

Pola grada su vrtovi i parkovi

Doslovno pola Beča su vrtovi i parkovi, i najzeleniji je grad na svijetu. Zrak im je minimalno zagađen, čemu vjerojatno pridonosi i činjenica da ovdje radije biraju bicikl nego auto. Ali, ne samo to. "Postoji mali broj onih koji u sklopu društvenih projekata imaju male vrtove. Dakle, susjedi zajedno sade krumpir i rajčicu usred grada. Zato svugdje možete pronaći nešto za pojesti", ističe Bernard. "Sve je jako čisto, ljudi su obrazovani jako pametni i beskućnika je jako malo", govori Julia koja zaključuje da je Beč super mjesto za život. Život u najboljem gradu mjesečno izađe oko tri tisuće eura.

U Beču je i i Mario Harapin iz Zaprešića. Sada već domaći ovdje. Kaže, sve funkcionira savršeno, od radničkih prava do prometa.

Socijalni stanovi u svim kvartovima

"S jednog kraja na drugi kraj Beča dođete jako brzo. Imate kartu godišnju, koja vas ispadne dnevno 1 euro a možete s njom u metro, bus, tramvaj", rekao nam je pa dodao je da je automobil u Beču samo smetnja.

U gradu carskih palača, živi se u socijalnim stanovima. Gemeindebau je sustav javnih stanova koje država iznajmljuje po povoljnoj cijeni, a nisu samo za one s nižim primanjima. Većina ljudi ispunjava uvjete za ove stanove, svake godine se u njih useli 10 tisuća ljudi. "Zanimljivo je što takvih stanova ima posvuda, nisu izdvojeni u jedan kvart, brinu se da ih ima posvuda", navodi Ramona koja dodaje da je to puno jeftinije. I dok je kod nas važno imati vlastitu nekretninu ovdje 80 posto ljudi živi u najmu.