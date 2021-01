Danas 15:32 sata potres magnitude 3,8 prema Richteru pogodio je Albaniju, javlja stranica Emsc-csem.org. Epicentar potresa bio je 40 kilometara sjeverozapadno od Tirane, na dubini od 19 kilometara.

“Upravo sam osjetio potres, kauč se malo pomaknuo”, “Tresi draga, draga tresi”, “Zastrašujuće”, “Trajao je 5 do 7 sekundi”, “Jesmo li već zaboravili onaj prošli pa nas sad podsjeća?”, “Sjedio sam u sofi kad je zatreslo”, “Vrlo kratko, čuo sam buku i onda se moja stolica u uredu pomaknula na dvije sekunde”, svjedočanstva su ljudi koji su osjetili potres.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.8 in Albania 42 min ago pic.twitter.com/mq6kl3CUaS

