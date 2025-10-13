Avion se srušio na autocestu, poginuli svi na letu: Snimljen zastrašujući trenutak

Maleni avion srušio se na autoputu u gradu Dartmouth na jugu američke savezne države Massachusetts uslijed loših vremenskih uvjeta. Poginule su obje osobe iz letjelice, a ozlijeđen je još jedan prolaznik koji je prevezen u bolnicu.

Vozači koji su se zatekli u automobilima u trenutku nesreće snimili su trenutak nesreće i zabilježili dim koji se izdiže iznad autoputa te zapaljene ostatke aviona tipa Socata TBM-700.

Plane crash on 195 in Dartmouth, Massachusetts. pic.twitter.com/oqVcvTtCGd — Jessica Machado (@jessmachadoshow) October 13, 2025

Policija je potvrdila da u letjelici nema preživjelih. U tijeku je istraga koja bi trebala rasvijetlili uzroke tragedije, prenosi ABC News.

Letjelica je pokušala sletjeti na Regionalni aerodrom New Bedford, no čini se da pilot nije dostavio plan leta ni podatke o putnicima.

U trenutku nesreće, sjeveroistočna oluja donijela je kišu i udare vjetrova od 48 do 64 kilometara na sat, izvijestila je Nacionalna meteorološka služba.

