Avion se srušio na autocestu, poginuli svi na letu: Snimljen zastrašujući trenutak

Foto: Jessica Machado/x Screenshot

Letjelica je pokušala sletjeti na Regionalni aerodrom New Bedford, no čini se da pilot nije dostavio plan leta ni podatke o putnicima

13.10.2025.
21:31
Dunja Stanković
Jessica Machado/x Screenshot
Maleni avion srušio se na autoputu u gradu Dartmouth na jugu američke savezne države Massachusetts uslijed loših vremenskih uvjeta. Poginule su obje osobe iz letjelice, a ozlijeđen je još jedan prolaznik koji je prevezen u bolnicu. 

Vozači koji su se zatekli u automobilima u trenutku nesreće snimili su trenutak nesreće i zabilježili dim koji se izdiže iznad autoputa te zapaljene ostatke aviona tipa Socata TBM-700. 

Policija je potvrdila da u letjelici nema preživjelih. U tijeku je istraga koja bi trebala rasvijetlili uzroke tragedije, prenosi ABC News. 

Letjelica je pokušala sletjeti na Regionalni aerodrom New Bedford, no čini se da pilot nije dostavio plan leta ni podatke o putnicima. 

U trenutku nesreće, sjeveroistočna oluja donijela je kišu i udare vjetrova od 48 do 64 kilometara na sat, izvijestila je Nacionalna meteorološka služba.

