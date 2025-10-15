Avion s američkim ministrom obrane hitno sletio: Pentagon objavio detalje
Ovo nije prvi put da su američki vojni zrakoplovi koji prevoze visoke dužnosnike imali tehničkih problema.
Zrakoplov u kojem se nalazio američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je morao izvesti neplanirano slijetanje u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog pukotine na vjetrobranskom staklu, priopćio je Pentagon te dodao da je šef Pentagona siguran, piše Reuters.
„Zrakoplov je sletio prema standardnim procedurama i svi putnici, uključujući ministra Hegsetha, su sigurni“, rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell u objavi na platformi X.
Hegseth se vraćao s kratkog putovanja u Bruxelles.
POGLEDAJTE VIDEO: Pojavile se dramatične snimke pogubljenja Palestinaca! Trump zaprijetio: 'Ako se ne razoružaju...'
Ovo nije prvi put da su američki vojni zrakoplovi koji prevoze visoke dužnosnike imali tehničkih problema.
Ranije ove godine, zrakoplov američkog ratnog zrakoplovstva koji je prevozio državnog tajnika Marca Rubija prema Münchenu morao se vratiti u Washington nakon što je došlo do mehaničkog kvara.
POOGLEDAJTE VIDEO: Nakon Gaze, slijedi Ukrajina: Zelenski ide kod Trumpa, a Moskva šalje oštro upozorenje