Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner u nekoliko je navrata posljednjih dana izrazio protivljenje proširenju Schengena zbog velikog broja ilegalnih migranata koji preko zemalja EU-a dolaze do Austrije. Mediji su to tumačili na način da bi Beč mogao staviti veto i na ulazak Hrvatske u Schengen no, danas je austrijski kancelar Karl Nehammer poručio da ne vidi problem u priljevu ilegalnih migranata koji su prošli kroz Hrvatsku.

"Mi zapravo ne osjećamo neki pritisak migranata koji prolaze kroz Hrvatsku prema našoj zemlji. Budući da Hrvatska pozorno štiti svoje granice, tu ne vidim problem. Podsjećam da se o pristupanju svake zemlje u schengenski prostor glasa pojedinačno pa tu ne vidim problem", rekao je Nehammer, a prenosi Kleine Zeitung. "Imamo oko 100.000 ljudi koji su ilegalno prošli granicu, a od tih je njih 75.000 prošlo kroz zemlje poput Rumunjske, Bugarske i Mađarske bez da su ih tamošnje vlasti registrirale. To je sigurnosni rizik na koji moramo odgovoriti", dodao je.

Kleine Zeitung ovu izjavu kancelara interpretira tako da Austrija ne prijeti Hrvatskoj vetom na ulazak u Schengen, već samo Rumunjskoj i Bugarskoj. Štoviše, u naslovu teksta su istaknuli kako Nehammer neće staviti veto Hrvatskoj.

Konačna odluka početkom prosinca

Nehammer u srijedu dolazi u posjet Hrvatskoj gdje će, kako je priopćeno iz ureda kancelara, jedna od glavnih tema biti i suzbijanje ilegalnih migracija i s tim povezani ulazak Hrvatske u šengenski prostor.

Hrvatska je ispunila uvjete za ulazak u šengenski prostor i dobila zeleno svjetlo Europske komisije i Europskog parlamenta. Konačnu odluku donijet će Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove koje se sastaje 8. i 9. prosinca u Bruxellesu. Češko predsjedništvo je pripremilo dva nacrta odluke, jedan za Hrvatsku, a jedan za Bugarsku i Rumunjsku. To otvara mogućnost da samo Hrvatska uđe u Schengen, s obzirom na to da su u nizozemskom i švedskom parlamentu izrazili protivljenje primanju Bugarske i Rumunjske.

Odluku donose države članice EU-a, koje su istodobno članice šengenskog prostora, njih 22. Za odluku je potreban konsenzus. Austrija se dosad nije protivila ulasku Hrvatske u šengenski prostor.