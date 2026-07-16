Argentina nakon utakmice optužila Britance za vojni upad: 'Ratni brod je ušao u naše vode!'

Argentina je optužila britanski ratni brod za "ilegalni ulaza" u njezine teritorijalne vode samo nekoliko sati nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva.

Detalje je objavio argentinski ministar vanjskih poslova Pablo Quirno u srijedu navečer, koji tvrdi da je HMS Medway britanske Kraljevske mornarice ranije u srpnju ušao u argentinske vode bez formalnog objašnjenja vlade. U svojoj izjavi je rekao a su britanskom veleposlanstvu podnijeli "formalnu prosvjednu notu" kako bi izrazili "najsnažnije protivljenje" tom potezu, prenosi Independent.

No, britanska vlada odgovorila je kazavši da su obavijestili Argentinu o planiranom putovanju koje je bilo dio "rutinskog logističkog posjeta Čileu".

'Rutinsko putovanje'

"Unaprijed smo obavijestili argentinsku vladu o rutinskom logističkom posjetu HMS Medwaya Čileu između 5. i 8. srpnja kako bi podržao britanske operacije istraživanja Antarktike koje će dostaviti osnovne zalihe i potrepštine za održavanje znanstvenih istraživanja", kazao je glasnogovornik britanskog premijera.

Naveo je da Kraljevska mornarica uvijek djeluje u skladu s međunarodnim pravom.

"Tranzit s Falklandskih otoka u Čile proveden je najizravnijom praktičnom rutom uzimajući u obzir operativnu sigurnost i vremenske čimbenike kako bi se osigurala pravovremena dostava", zaključio je glasnogovornik.

HMS Medway je patrolni brod klase River iz serije 2, koji je obično stacioniran na Falklandskim otocima.

Prepirke oko Falklanskih otoka

Optužbe su uslijedile nakon što su argentinski igrači izazvali kontroverzu držeći transparent nakon pobjede protiv Engleske na kojem je pisalo "Las Malvinas sin Argentinas" što se prevodi kao "Falklandski otoci su Argentinski".

Političke napetosti između Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva oko Falklandskih otoka i dalje traju. Nesuglasice su prerasle u oružani sukob 1982. godine nakon što je Argentina izvršila invaziju na otoke.

Buenos Aires je više puta tvrdio da ima suverenitet nad Falklandskim otocima, koji su udaljeni oko 13 000 kilometara od Britanije i 480 kilometara od argentinskog kopna.

Uoči polufinalne utakmice, argentinska potpredsjednica Victoria Villarruel nazvala je Engleze "osvajačima" i "uzurpatorskim piratima".

U srijedu navečer podijelila je fotografije igrača s transparentnom i porukom oko Falklandskih otoka. Navijači su blizu terena donijeli spomenuti natpis, a stigao je i do igrača koji su ga pridržali dok su slavili pobjedu.