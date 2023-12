Američki financijski stručnjak Harry Dent predviđa da će 2024. godina donijeti najveći gospodarski krah u našim životima, piše Fox Business.

"Umjetno tiskanje novca i deficiti su bez presedana od 2009. godine, točnije 27 trilijuna dolara u 15 godina. To je 100 posto umjetno što znači da smo u opasnom stanju. Mislim da će 2024. biti godina najvećeg kraha koji ćemo vidjeti u životu. Ja sam tip koji se moli za pad dok svi ostali ne. Moramo se vratiti u normalu i moramo poslati poruku središnjim bankama", kaže ekonomist.

Dent, jedan od najboljih američkih stručnjaka za investicije, kaže da svoja predviđanja temelji na precijenjenim tržištima i pretjeranoj vladinoj potrošnji na poticaje. Mnogi investitori iduće godine očekuju blagu recesiju, no Dent je čvrsto uvjeren da će 'balon puknuti' 2024. godine.

Ekonomist je primijetio da je balon zapravo nastao krajem 2021. godine nakon vrhunca pandemije korone, a prvi znakovi uočeni su 2022. godine kada je Nasdaq pao za 38 posto.

"Samo ću jednom reći - ne slušajte svog financijskog savjetnika! Stvari se neće vratiti u normalu još nekoliko godina. A ovaj pad neće biti ispravak stvari. Bilo bi gore 1929. ili 1932. godine. I svatko tko je to prošao ubio bi svog burzovnog mešetara. To je pad od 86 posto u S&P i 92 posto u Nasdaqu."

Nekretnine na najniže razine

Također predviđa da će se nekretnine vratiti na najniže razine iz 2012. godine.

"To je pad od 50 posto za prosječnu kuću koja je već pala 34 posto u prošloj nesreći, više nego u Velikoj depresiji, više nego ikada u povijesti, to je ono što će najviše povrijediti ljude", rekao je Dent koji navodi kako će sve biti vidljivo već oko svibnja.

"Ako sam u pravu, bit će to najveći krah u našem životu. Većina će se dogoditi 2024. godine. Vidjet ćete kako će krenuti i do svibnja će sve biti jasnije", naglasio je analitičar.

Gledajući put Federalnih rezervi, Dent kaže da "nema šanse" za meko prizemljenje. On vjeruje da će se nastavak dezinflacije pretvoriti u deflaciju prvi put od 1930-ih i da američka središnja banka ima "slabo" gospodarstvo u svojim rukama.

"Jedini razlog zašto su morali toliko stezati je taj što su previše stimulirali zbog covida, ali to će stezanje sada puno više pogoditi 2024. godinu. A kad zaustavite taj problem i preokrenete stezanje, bit ćete depresivni za godinu dana. Depresija se razlikuje od recesije. Idu puno dublje i završavaju u deflaciji. To će srušiti veliku inflaciju potrošačkih cijena", kaže Dent i tvrdi da će se učinak usporavanja osjećati 12 do 14 godina.

Navodi da će se za to vrijeme jaz u američkom društvu povećati jer će bogati postajati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji.

"Puno će više utjecati na bogate nego na prosječne osobe. Prosječna osoba bit će bez posla šest mjeseci do dvije godine. Prosječna bogata osoba izgubit će 50 do 80 posto svoje akumulirane neto vrijednosti", rekao je Dent.

