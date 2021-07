Joe Biden i Angela Merkel žele udahnuti novi život transatlantskim odnosima nakon četiri godine Donalda Trumpa u Bijeloj kući. Ipak, postoje i nesuglasice oko nekih pitanja, piše Deutsche Welle.

Njemačka demokršćanka Angela Merkel na glasu je kao stabilna veličina u međunarodnim odnosima. Smatra se da se ona zalaže za slobodu i ljudska prava. Šesnaest godina je na vlasti i nakon izbora 26. rujna, na kojima se neće kandirati, ona odlazi u političku mirovinu. Uskoro će Washington imati drugog sugovornika u Berlinu.

Zbližavanje nakon Trumpa?

Ali ostalo je još dovoljno vremena za posljednje veliko inozemno putovanje Angele Merkel - 15. srpnja u Washington, gdje će posjetiti američkog predsjednika Bidena. Njemačka i Sjedinjene Američke Države žele ponovno tijesno surađivati nakon Trumpovih godina u kojima je bivši predsjednik dovodio pod znak pitanja saveze i iritirao saveznike.

Susret bi mogao proteći pod motom "natrag prema transatlantskoj harmoniji". Ovo je putovanje izuzetno i zbog toga što njemačka kancelarka za vrijeme pandemije nije puno putovala - samo na velike summite. Naravno, i pandemija će biti tema ali i – kako je najavljeno Washingtonu – klimatske promjene, ekonomsko blagostanje i međunarodna sigurnost i to "na temelju naših zajedničkih demokratskih vrijednosti”. Ipak, ovaj posjet neće imati samo rutinski karakter.

Olakšica za putovanja u SAD?

"Angela Merkel je u posljednjim mjesecima svog mandata. Zato njezin put ima i karakter oproštajnog posjeta. A Washington pomalo sa zabrinutošću promatra vakuum koji ona ostavlja”, kaže Markus Kaim iz berlinskog think tanka Zaklada znanost i politika. On objašnjava da je manevarski prostor kancelarke na odlasku mali, pa ne očekuje velike pomake, već samo male olakšice.

"Poboljšanje koje svi očekuju je ponovno dopuštanje putovanja u SAD iz zemalja šengenskog prostora. Zbog ograničenja ne ispaštaju samo turisti već i privrednici. Tim olakšicama bi američka administracija mogla zasladiti odlazak Angele Merkel”, kaže Kaim.

Kamen spoticanja na putu ka uspostavljanju starih odnosa

Još se pokoji kamen spoticanja nalazi na putu uspostavljanja starih, harmoničnih odnosa Washingtona i Berlina. Tu je i američki zahtjev da saveznici povećaju izdatke za NATO na dva posto BDP-a, kao i očekivanja da se Njemačka i vojno više angažira u međunarodnim krizama. Odnose je ipak najviše pokvarila svađa oko izgradnje ruskog plinovoda Sjeverni tok 2 kojim će se Njemačka moći dodatno opskrbljivati ruskim plinom. Pragmatična njemačka kancelarka vidi taj projekt kao dio ekonomske suradnje s Rusijom. Biden, slično kao i njegov prethodnik Trump, u tome vidi nelojalnost svog europskog partnera. On strahuje od toga da bi se mogla povećati ovisnost Njemačke i Europe od ruskog plina i da će plinovod nanijeti štetu tranzitnoj zemlji Ukrajini.

Ni u suzbijanju pandemije Njemačka i SAD nisu rame uz rame, već su bili konkurenti u nabavljanju zaštitne opreme i cjepiva. Pravo prijateljstvo izgleda ipak - drugačije.

Taktika zamrznutog konflikta

Političar njemačkih oporbenih liberala Alexander Lambsdorff kaže da vladu Angele Merkel u Washingtonu vide uglavnom kritički: “Vanjska politika kancelarke prema Kini koja je skoro isključivo ograničena na ekonomska pitanja u SAD-u izaziva ljutnju. I u odnosu prema Rusiji, Njemačku promatraju kao nepouzdanu, a plinovod na Baltiku, Sjeverni tok 2, se neovisno od stranačke pripadnosti u Washingtonu smatra velikom greškom”.

Kada se trezveno razmisli, Njemačka i SAD nisu baš najbolji prijatelji već više poslovni partneri s interesima koji se dijelom poklapaju. Malo je vjerojatno da će Joe Biden i Angela Merkel dopustiti da im ovi problemi pokvare uljepšavanje odnosa. Vjerojatno će ih gurnuti pod tepih. Biden se već potrudio ograničiti spor oko Sjevernog toka 2. "Postoji obostrani napor da se ovaj konflikt zamrzne, i da se pogled usmjeri na druge političke teme kao što je uspon Kine”, kaže analitičar Markus Kaim. U vremenima geopolitičkih pomicanja Washington je zainteresiran za stabilno partnerstvo s Njemačkom, dodaje. Alexander Lambsdorff smatra da je zato neupitna važnost tog partnerstva za SAD: "Transatlantski odnosi su upravo u novoj američkoj administraciji od velikog značaja. Joe Biden je prijatelj Njemačke i Europe. Američki šef diplomacije Antony Blinken je čak odrastao u Francuskoj. Točno je da je najveći današnji strateški izazov uspon Kine, ali to ne znači da će se ostali odnosi zanemariti”.

Za Angelu Merkel - crveni tepih

Zbog svega ovoga će njemačku kancelarku u Washingtonu 15. srpnja dočekati lijepe geste i tople riječi. To će biti signal obnove bilateralnih odnosa. Trump je forsirao moto "America first" , a Biden to želi preinačiti u "America is back". Washington je već pokazao kako bi to moglo izgledati. Prilikom prvog posjete šefa američke diplomacije Blinkena Berlinu u lipnju ove godine on je rekao: "SAD nema boljeg partnera i boljeg prijatelja od Njemačke”.

A prije toga je američki predsjednik Biden na summitu G7 rekao da je Angela Merkel “izvanredna premijerka” naglašavajući na svom profilu na Instagramu da je pred svim ostalim šefovima država i vlada rekao da je upravo ona šefica vlade kojoj se u Europi najviše divi. Osim toga na Twitteru je objavio:”Veze između naše dvije nacije su jače nego ikada – i ja se radujem da ću je pozdraviti u Bijeloj kući sljedeći mjesec, kako bismo nastavili naš posao”. Dakle, verbalno Washington već prostire crveni tepih za Angelu Merkel. Vrijeme je za transatlantsku razmjenu nježnosti.