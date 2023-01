Američki Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) pozabavio se analizom mogućih učinaka kineske invazije na Tajvan. Prema simulaciji sukoba, kineska invazija na Tajvan dogodila bi se 2026. godine i rezultirala bi tisućama žrtava među kineskim, tajvanskim, američkim i japanskim snagama, a malo je vjerojatno da bi rezultirala pobjedom Pekinga, piše CNN.

U simulaciji tog think-tanka sa sjedištem u Washingtonu, američka bi vojska izašla kao pobjednik, ali podjednako osakaćena kao i poražena kineska vojska. Na kraju sukoba, najmanje dva američka nosača zrakoplova ležala bi na dnu Pacifika, a moćna i moderna kineska mornarica, najveća na svijetu, bila bi u potpunom rasulu.

Riječ je o jednoj od najopsežnijih simulacija rata ikada provedenoj.

Invazija ne bi uspjela, a cijena rata bila bi ogromna

CNN je pregledao kopiju izvješća pod naslovom "Prva bitka sljedećeg rata" s 24 ratna scenarija koje je izradio CSIS, gdje kažu da je takav projekt bio neophodan jer su sve prethodne simulacije rata bile preuske ili nepotpune. Javnosti i kreatorima politike ova smulacija pruža pravi uvid u to kako bi se mogao odvijati sukob u Tajvanskom tjesnacu.

CSIS je pokrenuo ovu ratnu igru ​​čak 24 puta kako bi odgovorio na dva temeljna pitanja: hoće li invazija uspjeti i po koju cijenu? Odgovor na prvo pitanje je negativan, a na drugo glasi: Cijena rata bila bi ogromna.

"SAD i Japan gube desetke brodova, stotine zrakoplova i tisuće vojnika. Takvi bi gubici naštetili globalnoj poziciji SAD-a na dugi niz godina”, stoji u izvješću.

U većini scenarija, američka mornarica izgubila bi dva nosača zrakoplova i tisuće vojnika. Otprilike 3200 američkih vojnika bilo bi ubijeno u tri tjedna borbe, to je gotovo polovica od broja vojnika koje je SAD izgubio tijekom dva desetljeća borbi u Iraku i Afganistanu.

SAD bi ostao bez 3200 vojnika, a Kina bez 10.000

"Kina bi također pretrpjela teške gubitke. Njena mornarica bi joj bila u rasulu, jezgra njenih amfibijskih snaga slomljena, a deseci tisuća vojnika zarobljeni", navodi se.

U izvješću se procjenjuje da će Kina imati oko 10.000 ubijenih vojnika i izgubiti 155 borbenih zrakoplova i 138 velikih brodova. Simulacije donose sumorne scenarije i za Tajvan, čak i ako kineska invazija ne uspije.

"Iako tajvanska vojska ne bi bila slomljena, bila bi ozbiljno narušena i ostavljena da brani oštećeno gospodarstvo na otoku bez struje i osnovnih usluga. Pretrpjela bi gubitak oko 3500 vojnika, a svih njenih 26 razarača i fregata bilo bi", stoji u izvješću.

Japan bi, prema simulacijama sukoba, izgubio više od 100 borbenih zrakoplova i 26 ratnih brodova dok bi američke vojne baze na njegovom teritoriju bile meta kineskih napada - navodi se. U CSIS-u naglašavaju kako ne žele da se iz njihovog izvješća zaključi da je rata za Tajvan "neizbježan ili čak vjerojatan".

"Kinesko vodstvo moglo bi usvojiti strategiju diplomatske izolacije, pritiska sive zone ili ekonomske prisile protiv Tajvana", rečeno je.

Invazijom na Tajvan Kina riskira ekonomski kolaps

Dan Grazier, viši suradnik za obrambenu politiku u američkom Projektu vladinog nadzora smatra da je izravna kineska invazija na Tajvan vrlo malo vjerojatna. Takva vojna operacija odmah bi poremetila uvoz i izvoz na kojima se kinesko gospodarstvo oslanja za svoj opstanak, rekao je Grazier za CNN, a prekidom ove trgovine Kina riskira kolaps svoga gospodarstva u kratkom roku. Kina se oslanja na uvoz hrane i goriva kako bi pokrenula svoj gospodarski motor, rekao je Grazier, i imaju malo prostora za manevriranje.

"Kinezi će učiniti sve što mogu kako bi izbjegli vojni sukob s ikime", dodao je Grazier.

Peking će, kako bi izazvao SAD, prije upotrijebiti industrijsku i gospodarsku moć, nego vojnu silu.

Četiri stvari se pojavljuju u svim simulacijama rata

Nedavno potpisani Zakon o autorizaciji nacionalne obrane obvezuje SAD na program modernizacije tajvanske vojske i osigurava 10 milijardi dolara sigurnosne pomoći tijekom pet godina, što je snažan znak dugoročne dvostranačke potpore otoku.

Joe Biden je, međutim, više puta rekao da će SAD vojno braniti Tajvan ako kineska vojska pokrene invaziju, iako Washington inzistira na tome da nema promjena u politici "Jedne Kine". Prema toj politici, SAD priznaje kinesko stajalište da je Tajvan dio Kine, ali nikada nije službeno priznao pravo Pekinga na samoupravni otok.

Izvješće CSIS-a kaže da se u sva 24 scenarija simulacije ratnog sukoba pojavljuju četiri konstante bez kojih američke trupe ne bi mogle spriječiti Kinu da preuzme kontrolu nad Tajvanom. Prvo, tajvanske kopnene snage moraju biti u stanju zadržati kineske napade. Drugo, SAD mora moći koristiti svoje baze u Japanu za borbene operacije. Treće, SAD moraju imati protubrodske projektile dugog dometa da gađaju kinesku ratnu mornaricu izdaleka i "masovno". I četvrto, SAD treba naoružati Tajvan prije nego počne sukob, a kad počne odmah se uključiti svim svojim snagama.

Nema 'ukrajinskog modela' za Tajvan

U izvješću CSIS-a također se napominje kako nema "ukrajinskog modela" za Tajvan. Ističe se da je američka i zapadna pomoć Ukrajini polako pritjecala nakon što je započela ruska invazija, ali da se niti SAD niti ijedna vojska neke NATO članice aktivno ne bori protiv Rusije.

"Jednom kada rat počne, nemoguće je poslati trupe ili zalihe na Tajvan, tako da je situacija sasvim drugačija od one u Ukrajini gdje su SAD i njihovi saveznici mogli neprekidno slati zalihe. Ono s čime će Tajvanci ratovati, moraju imati kad rat počne", kaže se u izvješću CSIS-a.

Washington će morati uskoro početi djelovati ako želi ispuniti neke od preporuka CSIS-a za uspjeh u sukobu na Tajvanu, dodaju. To, među ostalim, uključuje jačanje američkih baza u Japanu i Guamu protiv kineskih raketnih napada; premještanje pomorskih snaga na manje brodove koji su sposobniji za preživljavanje te davanje prioriteta podmornicama. No i uza sve to, cijena pobjede SAD-a u svakom bi slučaju i dalje bila visoka.

"SAD bi mogle izvojevati pirovu pobjedu, dugoročno pateći više nego poražena Kina. Nije sve u pobjedi", zaključuje se u izvješću.