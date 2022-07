Vojni analitičar Robert Barić analizirao je posljednje promjene u ukrajinsko-ruskom ratu, javlja N1.

"Rusima su trebali tjedni da zauzmu 20 km između Popasne i Lisičanska. Usporedite to sa sovjetskom doktrinom iz 60-ih godina koja je predviđala izbijanje na Rajnu za sedam dana i osvajanje Pirineja za 14 dana."

Barić upozorava i na to da su se Ukrajinci organizirano povukli iz Lisičanska nakon što su prisilili Ruse da tamo koncentriraju ogromne snage.

"Nisu željeli da to bude novi Mariupolj, izvukli su se organizirano, vidimo i da se Rusi uopće ne hvale brojem zarobljenih vojnika."

'Nada se da će Europa prisiliti Ukrajinu na ustupke'

Veliku promjenu na fontovima su donijela i već samo četiri HIMARS raketna sustava, koji omogućavaju Ukrajincima da na velikim udaljenostima precizno gađaju važne ciljeve poput željezničkih čvorišta ili zapovjednih mjesta.

Barić smatra da je će tijekom sljedećih šest mjeseci Putin ili nastojati proširiti teritorij koji kontrolira do linije Kramatorsk-Bahmut ili učvrstiti postojeći položaj ne bi li razbio volju zapada da pomaže Ukrajinu.

"On se nada da će Njemačka, Italija i Francuska prisiliti Ukrajinu na ustupke, a ja bih one koje o tome razmišljaju podsjetio na Chamberlaina i njegovu promašenu ideju "Peace for out time". Bio je siguran da komadanjem Čehoslovačke zadovoljava Hitlera. Drugi svjetski rat počeo je 11 mjeseci kasnije", kazao je BArić za N1.