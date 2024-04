Udar Irana na Izrael tijekom vikenda uzdrmao je međunarodnu zajednicu, a strah od eskalacije i širenja sukoba u regiji je jenjava. Ipak, geopolitički analitičar Denis Avdagić ostaje, kako kaže, "i dalje umjereno optimističan".

"Ovo nije eskalacija, već očekivani događaj", kaže Avdagić za Danas.hr. "Znalo se da će Izrael u nekom momentu udariti na iransku stranu zbog osvete, zbog njihovog podupiranja Hamasa", pojašnjava analitičar dodajući kako nema govora o tome da Izrael nije znao da će uslijediti odmazda nakon što je izvršio udar na iransku diplomatsku poziciju u Siriji:

"Znali su da će biti uzvrat. Unaprijed, to vam kažem. Ako su napali, znali su da će uzvrat za takav napad biti žestok. Naravno, i jedno i drugo je neprihvatljivo, mada je posve jasno da su se diplomatski prostori u Siriji koristili za upotrebu iranskih oružanih snaga i da to nije klasični konzulat u koji dođete uzeti vizu, ali to je više vezano uz zemlju domaćina - Sirija nema ništa protiv da Iran koristi svoje diplomatske objekte za vojnu prisutnost. Iran je uzvraćao i Amerikancima tako da, ako je itko nakon ovog događaja u Siriji mislio da neće biti uzvrata - posve je nevjerojatno da je nekome to uopće palo na pamet".

Kada sukob stane, Netanyahu dolazi na red

Sada ostaje za vidjeti hoće li se udari rasplamsati. Avdagić kaže kako je izraelska "željezna kupola" uspjela izdržati iranski zračni udar prvenstveno zahvaljujući reakciji saveznika koji su dio udara suzbili i prije nego što je došao do Izraela. Dodaje, međutim, kako je u pitanju izuzetno skupa operacija.

"Kamikaza dronovi velik su problem za skupe sustave protuzračne obrane, jer su relativno jeftini, a vi imate sofisticiranu protuzračnu obranu: na par desetaka tisuća dolara vrijednosti u napadu, vi na svaki dron u obrani trošite milijune dolara - ovdje se vidi kako to izgleda i što se može dogoditi ako se to nastavi. Ako Iran udvostruči napad, to bi već bilo puno teže za "iron dome" kupolu, a i za saveznike bi postao problem ako bi se ti napadi ponavljali tako da, ovo je bilo dosta ozbiljno - neću reći upozorenje - ali uzvrat prema Izraelu", kaže Avdagić.

Posve je jasno, nastavlja analitičar, da se teška situacija na Bliskom istoku nastavlja ponajviše zbog izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegove, kako kaže, "svjesnosti da u onom momentu kad to stane, on dolazi na red".

"On je izuzetno spretan političar, strašno iskusan. Međutim, mislim da se otvoreno može reći, posve beskrupulozan. Mislim da on nema problem, a njegovi koalicijski partneri koji spadaju u poziciju ortodoksnih Židova, još manje - rješavati stvari daleko brutalnije nego što se uopće sada čine. A sve je ovo brutalno i grozno, kada gledamo situaciju u Gazi. Vidite da su utihnuli i oni ljudi koji su stajali uz poziciju Izraela, povlači se svi. Sve to grozno predugo traje i nanosi strahovite patnje tamošnjem stanovništvu. Ako su kolektivno nešto i skrivili, mislim da su preplatili tu krivnju - ne danima i tjednima, već mjesecima prije", kaže Avdagić.

Rješenje u velikoj međunarodnoj koaliciji?

Izrael se, nastavlja analitičar, nema snage obračunati s lošom situacijom u zemlji i Netanyahuom kojem možda ne odgovara rasplamsavanje sukoba s Iranom, ali mu podjednako ne odgovara niti njegov kraj jer mu mučna situacija omogućava da i dalje vodi ratnu politiku države. Sreća je u cijeloj priči to što arapske zemlje nemaju apetita za sukobe, nastavlja Avdagić:

"Nisam siguran ni da bi Iran htio da to traje kada ionako nema povratka na staro: nema rješenja palestinskog pitanja i nema nastavka Abrahamskih sporazuma. Postavlja se pitanje je li i samom Netanyahuu bilo u interesu stvarati Abrahamski sporazum - očigledno ne, jer bi inače drugačije postupio. Mislim da su svi svjesni koliko bi dobro bilo za Izrael da živi u okruženju mira sa susjedima s kojima ima diplomatske odnose. Međutim, isto tako je očito da ona desna politička struja u Izraelu nije toliko za to zainteresirana. Nekada jednostavno treba priznati realnost situacije: ovo se neće moći razriješiti nikako drugačije nego u okviru velike međunarodne koalicije, Zapad tu ne može biti sam."

Angažman Rusije i Kine u toj međunarodnoj koaliciji Avdagić ipak ne očekuje:

"Ne vidim da Rusija ima želju biti stvarni medijator. Kina je, zanimljivo, bila medijator u odnosu Irana i Saudijske Arabije: dok su Sjedinjene Američke Države - Bidenova i prethodno Trumpova administracija - radile na odnosu Izraela s arapskim zemljama, Kina je radila na pomirenju Irana i Saudijske Arabije. Kina ima interes, ali uvijek je taj kineski pristup na neki način suzdržan. Zašto? To je višeslojno pitanje, jer ovakve situacije prilično rastežu Zapad - posebno SAD. Kina, koja dugoročno sebe gleda kao državu u poziciji moći al pari SAD-a - stvari koje radi, radi i u cilju toga."

Sve lošija politička situacija u Izraelu

Rasplamsavanje sukoba na Bliskom istoku ne odgovara niti američkom predsjedniku Joe Bidenu u predizbornoj godini, niti američkim oružanim snagama. Amerikanci, napominje Avdagić, uvažavaju Iran kao ozbiljan faktor u regiji. Iako ne u pitanju zemlja s kojom je SAD u praktično neprijateljskom odnosu (iako ne otvoreno neprijateljskom), dok sukoba nema, uvažavanje postoji.

"U ovome trenutku mislim da sve možemo pripisati Netanyahuu i Iranu koji je - iako to nisu nikada otvoreno priznali - povezan s Hamasovim napadom koji se dogodio prošle godine i koji je pokrenuto ovu spiralu zla. A tu se vraćamo na Abrahamske sporazume - to se dogodilo kako oni ne bi bili nastavljeni, odnosno da ne dođe do krune tih Abrahamskih sporazuma - a to je odnos Saudijske Arabije i Izraela - što je bilo vrlo blizu", kaže Avdagić.

"Kad podvučemo crtu" - nastavlja analitičar - "možda je grozno reći, ali čini mi se da je ta situacija na neki način odgovarala i samom Netanyahuu. Da otvorimo karte i malo šire, mislim da je posve jasno da je njemu odgovarao i Hamas kao takav u Gazi. Imamo za to podatke. Odgovaralo im je zato što Hamas nije težio rješenju takozvane dvije države za razliku od Fataha koji je bio spreman i voljan na jedno takvo rješenje. Situacija je prilično zamršena i nažalost, politička situacija u Izraelu je prilično loše degradirala. Možemo reći da je sustav postao koruptivan, ne samo u klasičnom smislu mita i korupcije, već jednostavno iskvaren.

'Spašavanje vojnika Netanyahua'

Prvi put je Netanyahu u položaju da sve ovo gleda kao "Spašavanje vojnika Netanyahua", odnosno svoje vlastite političke kože, a možemo reći možda i slobode. Njegov silazak s političke moći vjerojatno znači i pravosudni epilog, a to bi možda značilo i zatvor. U svakom slučaju, čovjek se bori za samog sebe, a u tome ima čvrste saveznike - osim svoje političke stranke Likuda s kojom izuzetno dobro rukovodi i vlada, ima i konzervativne Židove - on je netko tko može ispunjavati ono što je njima bitno."

Avdagić zaključuje da će u ovoj situaciji ključnu ulogu i opet odigrati američka administracija koja sada mora pronaći način kako "stisnuti" Netanyahua.

"Novi udar Izraela bi sada prouzročio novi udar Irana i to će, ako ništa drugo, jako puno koštati američke porezne obveznike u smislu i donacije sredstava i Izraelu i angažmana. Govorimo naravno o milijardama, a ako se taj sukob rasplamsa, i daleko više. Mislim da će američka administracija ipak morati nakon svega djelovati na svog bliskoistočnog saveznika", zaključuje Avdagić.

