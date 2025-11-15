Amerikanci stisnuli Srbiju: 'Dajemo vam rok od tri mjeseca da nađete kupca'

Srbija je od Sjedinjenih Država dobila rok od tri mjeseca da pronađe kupca za svoju naftnu kompaniju NIS u ruskom vlasništvu, koja je pod sankcijama koje bi mogle ugroziti opskrbu uoči zime, rekla je u subotu ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović.

Srbija je ovaj tjedan objavila da su ruski Gazprom Neft i Gazprom, koji zajedno drže kontrolni paket od 56 posto udjela u jedinoj srbijanskoj rafineriji nafte, poslali zahtjev Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu financija, izražavajući spremnost da prepuste kontrolu nad kompanijom trećoj strani.

OFAC je u siječnju uveo sankcije ruskom naftnom sektoru, uključujući Gazprom, ali su za NIS bile odgođene nekoliko puta i napokon su stupile na snagu 8. listopada.

Američko Ministarstvo financija odobrilo je NIS-u rok od tri mjeseca da njegovi vlasnici pronađu kupca, rekla je ministrica Đedović-Handanović za LiveTV. Kompanija i njezina rafinerija nafte u međuvremenu neće smjeti raditi. "Primljeno je odobrenje za pregovore o vlasništvu... do 13. veljače", rekla je ministrica.

JANAF obustavio isporuku

Banke su obustavile obradu NIS-ovih plaćanja, a hrvatski naftovod JANAF obustavio je isporuku sirove nafte. Dužnosnici smatraju da rafinerija može raditi samo do 25. studenoga bez novih isporuka sirove nafte.

SAD također želi da ruski vlasnici sasvim napuste kompaniju. Beograd bi također mogao pokušati preuzeti NIS, rekla je ministrica.

"Kao ministrica energetike, mislim da moramo donijeti tešku odluku o tome treba li preuzeti kompaniju i isplatiti naknadu (ruskim vlasnicima) za štetu. Znam da je predsjednik (Aleksandar) Vučić protiv toga", rekla je, dodajući da će vlada raspravljati o mogućem rješenju na sjednici u nedjelju.

Ruski Gazprom Neft vlasnik je 44,9 posto, a Gazprom 11,3 posto udjela u NIS-u. Srbijanska vlada vlasnik je 29,9 posto dionica, a ostatak je u vlasništvu malih dioničara i zaposlenika.

