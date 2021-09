Sjedinjene Države, Velika Britanija i Australija sklopile su tripartitni vojno-sigurnosni savez nazvan AUKUS, po inicijalima država. Cilj novog saveza je povećanje sigurnosti u indopacifičkoj regiji, a to se planira postići time da Britanci i Amerikanci Australcima pomognu u gradnji flote podmornica na nuklearni pogon.

"Svi mi prepoznajemo važnost osiguravanja mira i dugoročne stabilnosti na Indo-Pacifiku. Moramo biti sposobni reagirati i na sadašnje strateško okruženje u regiji, ali i na to kako će se mijenjati zbog budućnosti svake od naših država", poručio je američki predsjednik Joe Biden tijekom virtualnog predstavljanja AUKUS-a i dodao da "svijet ovisi o slobodnom i otvorenom Indo-Pacifiku koji napreduje u desetljećima pred nama".

Suzbijanje kineskog utjecaja

Iako on, kao ni britanski premijer Boris Johnson i australski mu kolega Scott Morrison, nijednom riječju nisu spomenuli Kinu, povod nastanka AUKUS-a je sasvim sigurno veliki pritisak Pekinga i ekspanzionistička politika kojom svojataju brojne otoke i atole u Južnom kineskom moru, iako im presude međunarodnih sudova to priječe.

Kineskim vlastima je to kristalno jasno pa je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian optužio trojac za ozbiljno narušavanje mira i stabilnosti u regiji, ubrzavanje utrke u naoružanju te uništavanje međunarodnih napora za suzbijanje nuklearnog naoružanja. "Kina će pomno pratiti daljnji razvoj situacije", poručio je Zhao.

Australski premijer Morrison poručio je kako će njihove podmornice biti samo pogonjene na nuklearni pogon, ali i da neće imati nuklearno naoružanje, jer Australija nema ambicije postati nuklearnom silom u vojnom ili civilnom pogledu.

U stvaranju AUKUS-a postavlja se i pitanje tko će i kako sudjelovati u gradnji tih podmornica? Zna se jedino da će biti izgrađene u Adelaideu, no ne zna se tko preuzima odgovornost za nuklearno gorivo. Prema riječima stručnjaka za nuklearno naoružanje, AUKUS predstavlja opasan presedan u kojem nuklearne velesile daju gorivo trećoj strani, što bi mogao iskoristiti i Iran, piše Jutarnji.

Izigrani Francuzi

Osim, Kineza i međunarodnih stručnjaka, stvaranjem novog vojno-sigurnosnog saveza ostali su šokirani i Francuzi. Naime, Australci su zbog AUKUS-a raskinuli ugovor s Francuzima vrijedan 40 milijardi dolara, kojim je bila dogovorena gradnja flote dizelskih podmornica.

"Bijesan sam i ogorčen. Ovako nešto se ne radi saveznicima. Ova brutalna, jednostrana i nepredvidljiva odluka jako me podsjeća na ono što je gospodin Trump radio", kiptio je od bijesa francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian francuskom radiju.

Iako su australska ministarstva obrane i vanjskih poslova do prije dva tjedna iskazivala svoju predanost sporazumu s Francuskom, a sam Emmanuel Macron je još u lipnju tijekom Morrisonova posjeta hvalio desetljeća buduće suradnje, sve je palo u vodu jednim potezom. "To je nož u leđa. Stvorili smo odnos povjerenja s Australijom, i to je povjerenje sada izgubljeno", poručio je Le Drian.

EU ostavljena po strani

Izigranom bi se trebala osjećati i Europska unija, em zato što je AUKUS predstavljen svega dan prije njihova plana za Indopacifik, em zato što je isključena iz pregovora, ali i zato što je to velika vanjsko-politička pobjeda Borisa Johnsona nakon izlaska Velike Britanije iz EU. Navodno je upravo Johnson bio glavni pokretač sporazuma.

No, Biden ga je bez razmišljanja prihvatio i time vjerojatno dodatno zakomplicirao odnose SAD-a i EU, koji su ostali turbulentni i nakon odlaska Donalda Trumpa. Naime, Bidenova politika suzbijanja rasta kineske moći teško će biti izvediva bez EU, koja je u ovom slučaju ostavljena po strani. AUKUS bi tako mogao ispasti povoljan po Kinu, jer će saveznici vrlo vjerojatno voditi potpuno različite politike utjecaja.