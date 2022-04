Čim je Rusija započela invaziju, James Vasquez (47) objavio je objavio da napušta svoj obiteljski posao i kreće u Ukrajinu. "To je u njegovoj krvi - to je ono što voli raditi. Isto je napravio nakon napada 11. rujna - odmah je požurio pomoći. On je takav, on je moj heroj!", kazala je supruga Tina za New York post.

Iskusan ratnik

Bivši narednik u američkoj vojsci napokon je stigao u Ukrajinu 15. ožujka te otada o svemu izvještava na svom Twitteru, a na društvenim mrežama je postao prava zvijezda.

"Dobrodošli u Ameriku", čuje se kako netko viče u videu koji prikazuje razoreni ruski tenk iz kojega suklja dim, a koji je u međuvremenu pogledan dva milijuna puta.

"Ne znam znate li što je ovo iza mene", kaže Vasquez dok pozira s jednim od svoje ukrajinske 'braće po oružju'. 'Ovo je ruski tenk. Prvi tenk kojeg smo uništili. U međuvremenu smo ih riješili još sedam nakon duge borbe i preuzeli kontrolu nad područjem', kazao je u objavi od petka.

"Sada ćemo malo pregledati okolicu i vidjeti što je ostalo. Ako pronađemo kakve zaostale vojnike, njih ćemo srediti i to je to", kaže nekadašnji američki vojnik koji je ratovao u Iraku. "Bio je ovo dug dan."

Opisao jezivu praksu Rusa

U drugoj objavi je pak opisao jezivu praksu Rusa nad kojom se zgražaju svi koji su bili na bojištu: "Rusi ne odnose svoje mrtve. Njihovi pali borci su ostavljeni da ih pojedu psi lutalice. Amerikanci ne bi nikada za sobom ostavili čovjeka ili leš', ističe.

Vasquez kaže kako se borio uz mnoge građane Velike Britanije i Kanade, ali da na bojnom polju još nije susreo niti jednog Amerikanca. "Ne želim da ruska propagandna mašinerija kaže da se ovdje bori čitav bataljun Amerikanaca Ja sam ovdje sâm, na vlastiti račun i posve dobrovoljno.", istaknuo je.

Kako je postao internetska zvijezda, često je i meta dezinformacija i propagandnog rata.

Tako je nedavno na svojem Twitteru objavio članak s nekog portala u kojem stoji da je poginuo, te sarkastično komentirao: 'Opet su me ubili!'