Borbeni avion i vojni helikopter pali u more: Amerikanci doživjeli šok u 30 minuta

Američki borbeni zrakoplov i vojni helikopter pali su u Južno kinesko more unutar kratkog vremenskog razmaka nakon polijetanja s nosača zrakoplova, priopćila je u nedjelju Pacifička flota SAD-a dodajući da su svi članovi posada spašeni.

Svi članovi posada spašeni su i u stabilnom su stanju, navodi se u objavi flote na platformi X, uz dodatak da se uzrok oba incidenta još istražuje.

Pali u razmaku od pola sata

Prema podacima američke mornarice, helikopter MH-60R Sea Hawk srušio se oko 14.45 po lokalnom vremenu u nedjelju, tijekom rutinske operacije, ubrzo nakon polijetanja s nosača zrakoplova USS Nimitz. Sva tri člana posade su spašena.

Otprilike pola sata kasnije, u 15.15, u Južnokinesko more srušio se i borbeni zrakoplov F/A-18F Super Hornet tijekom rutinske misije. Spašena su oba člana posade.

Agresivniji potezi Kine

Točna lokacija padova nije objavljena. Američka mornarica redovito djeluje u međunarodnim vodama tog područja, navodeći kako je njezina prisutnost usmjerena na očuvanje slobode plovidbe u regiji kojom prolaze glavni svjetski trgovački pravci.

Kina, koja polaže pravo na gotovo cijelo Južnokinesko more, posljednjih godina poduzima sve agresivnije poteze u tom području. Pritom ignorira presudu međunarodnog arbitražnog suda iz 2016. godine, prema kojoj nema ni pravni ni povijesni temelj za svoje široke teritorijalne zahtjeve.

Na to područje pravo polažu i Filipini, Vijetnam, Malezija, Brunei i Tajvan, a vjeruje se da je bogato prirodnim resursima i jedno je od najvažnijih svjetskih pomorskih prometnih čvorišta.

