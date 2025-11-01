Aleksandar Vulin izgovorio zlokobne riječi: 'Treći svjetski rat je počeo, na rubu smo i nuklearnog'

Treći svjetski rat bjesni već neko vrijeme, a svijet se sada nalazi na rubu nuklearnog rata, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti Aleksandar Vulin, osnivač stranke Socijalistički pokret, predsjednik nadzornog odbora Srbijagasa i čelnik srbijanske podružnice Ruskog povijesnog društva.

"Treći svjetski rat započeo je u trenutku ujedinjenja Njemačke i početka revizije rezultata Drugog svjetskog rata. Zapadna politika dovela nas je na rub nuklearnog rata - ne Trećeg svjetskog rata, koji traje već dugo, već nuklearnog rata. Stoga se mora brzo postići dogovor, brzo priznanje da je unipolarni svijet mrtav i mora se sklopiti novi ugovor koji će nam jamčiti barem 50 godina mira ili barem život bez velikih ratova", izjavio je bivši potpredsjednik srbijanske vlade.

