ALEKSANDAR VUČIĆ VRATIO SE NA POSAO: ‘Ja sam kronično bolestan. I danas sam pod terapijom’

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je danas na društvenim mrežama da se vratio na posao nakon dvodnevne zdravstvene krize uzrokovane problemima sa srcem. Vučić je od petka do ponedjeljka bio hospitaliziran na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) jer je, po riječima ministra zdravstva Zlatibora Lončara bio “životno ugrožen” zbog problema sa srcem.

Lončar je danas izjavio je da Vučićevo pogoršano zdravstveno stanje posljedica nagomilanog umora i izloženosti poslu. Liječnici preporučili da promijeni način života i redovito uzima terapiju. Ministar nije propustio reći da je Vučić ugrozio zdravlje jer radio mnogo, ne misleći na sebe, nego na Srbiju.

Kronična bolest

“Ja sam kronično bolestan. Ja sam i danas pod terapijom. To su moji problemi, nisam netko tko je najboljeg zdravlja, ali dok god imam snage i energije borit ću se još više i to vam garantiram. Nijedne sekunde nisam okrivio nekog drugog za moje zdravlje. To je meni priroda dala, uz prirodu moja nepažnja uz ne uzimanje lijekova za srce i hipertenziju. Nije bila laka ta noć, želim zahvaliti svima koji su brinuli”, rekao je danas Vučić, prenosi Kurir.