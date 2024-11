Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sjeo je preko puta britanskog voditelja Stephena Sackura i dao intervju za BBC. Kurir prenosi kako je Sackur okarakterizirao Srbiju kao najveću i najmoćniju državu na Balkanu te regionalno najmoćniju. Na pitanje o Srebrenici, Vučić je rekao da vjeruje u pomirenje u regiji, ali ne vjeruje u narativ koji će uvijek donositi nove političke sukobe i nove političke nevolje.

"Uvijek sam bio spreman priznati da je masakr u Srebrenici bio strašan. Nitko ne spori da je bilo strašno, niti da se dogodilo. Uvijek sam spreman odati počast žrtvama, ali nisam spreman govoriti na taj način i postavljati nova politička pitanja i nove političke probleme" rekao je Aleksandar Vučić. Podsjetio je da je bio napadnut tijekom posjeta Srebrenici, te da je 109 zemalja svijeta u Općoj skupštini UN-a dijelilo mišljenje Srbije o tome je li to genocid ili ne.

O temi "velikosrpske ideologije" Vučić kaže da je to izmišljena priča ljudi koji žele naštetiti Srbiji i srpskim nacionalnim interesima. S Miloradom Dodikom je u relativno dobrim odnosima, ali na njega nema utjecaja.

"Ja nisam glavni. Nisam odgovoran za donošenje bilo kakvih odluka u ime Republike Srpske. Ja njemu ne mogu govoriti kako da vodi Republiku Srpsku, ja vodim Republiku Srbiju. Nije li malo licemjerno da se svugdje u svijetu ujedinjuju narodi koji imaju isti jezik i isti identitet, a za to se optužuje Srbija. Oni i ne traže da budu dio Srbije. Srbija ima svoje granice po svom ustavu i rezolucijama. Ništa nam više ne treba", rekao je. Naglasio je da je su u deklaraciji rekli da podržavaju Daytonski mirovni sporazum koji je potpisan 1995. godine.

Objasnio Sackuru što je licemjerno

"I tisuću puta sam rekao, a sada ponavljam, da podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u skladu s međunarodnim javnim pravom i Daytonskim mirovnim sporazumom. I teritorijalni integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Što je nejasno u toj izjavi? I to je rečeno tog dana desetke puta. Ali nitko nije htio prenijeti tu poruku. Ono što smo htjeli reći je da nitko nema pravo srpskom narodu umanjiti ili oduzeti pravo na korištenje svog jezika, na korištenje svog ćiriličnog pisma ili bilo čega drugog" rekao je.

"Ali vidite koliko je ovo licemjerno. Kad se netko htio odvojiti od bivše Jugoslavije, vi ste puno pomogli tom narodu i tim bivšim republikama. Ali, ako se netko želi odvojiti od njih, to postaje najveći zločin. Ali da vam kažem, ne brinite za Srbiju. Vjerujem da je Milorad Dodik bio isprovociran raznim vrstama postupaka, bilo od strane visokog predstavnika, bilo od strane Bošnjaka u Sarajevu, bilo od bilo koga drugog. Ali to su njegova pitanja", naveo je Vučić. Vučić je naglasio da nisu nikada priznali Kosovo i pitao voditelja ima li bolje argumente od većine zemalja EU koje su priznale neovisnost Kosova.

"Pitam vas, je li zapadna zajednica prekršila međunarodno javno pravo kada je počela bombardirati Srbiju ili nije? Siguran sam da je to pitanje koje još uvijek postavljate vođama u Sjedinjenim Državama i Europi. Jesu li prekršili međunarodno javno pravo i Povelju UN-a priznajući neovisnost Kosova? – upitao je Vučić. Vučić je ponovio da Srbija nikoga ne provocira i neće to činiti. Zatim se osvrnuo na ekonomski napredak Srbije.

"Srbija je jedna od dvije-tri zemlje s najvećim rastom u cijeloj Europi. Vjerujem da ne biste mogli prepoznati Beograd kad ste došli ovaj put, ako ste prije bili ovdje. To je sasvim drugi grad. I ono što je meni važno je činjenica da Srbija danas čini 50 posto ukupnog BDP-a Zapadnog Balkana. Srbija čini 55 posto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana. Srbija čini 64 posto ukupnih izravnih stranih ulaganja (FDI) na Zapadnom Balkanu. To su moji snovi", pohvalio se. Tvrdi da je Srbija upola smanjila trgovinsku razmjenu s Rusijom. Na komentar o sankcijama Rusiji, odnosno da je Srbija odbila uvesti sankcije Rusiji, iako je to učinila EU kojoj teži, Vučić je rekao da oni koji su uveli sve sankcije kupuju 20 puta više plina i 1000 puta više nafte nego što kupuje Rusija. Na konstataciju voditelja da pokušava sjediti na dva stolca, Vučić je rekao:

"Sjedim samo na srpskom stolcu. Jako sam ponosan na to. A naš stolac znači da sami donosimo odluke. Naš krajnji cilj je biti dio Europske unije, ali znači li to da ćemo odustati od partnera na istoku, nećemo.

