Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu da je Srbija spremna razgovarati o izgradnji interkonekcije za plin preko Hrvatske, ali i da se treba razmišljati o izgradnji naftovoda za spajanje Srbije s Mađarskom.

Vučić je kazao da Srbija nema ništa protiv Hrvatske i da će razgovarati o kupovini plina iz Hrvatske kada bude imala računicu i kad joj se bude isplatilo, prenijela je agencija Tanjug.

''Nas zanima, kvaliteta, cijena, količine, sigurnost u opskrbi. Tko uvjete najbolje ispuni, dobiva novac od Srbije, a Srbija plaća sve više i bolje'', rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o pisanju hrvatskih medija da Srbija ne pokazuje interes za plin sa Krka.

Vučić je dodao da Srbija ne pokazuje interes za nešto kad joj ne odgovara cijena. ''Kad možete kupiti i dobiti istu kvalitetu za milijun ili za tri milijuna, koliko biste platili? Zašto da platimo dva ili tri puta skuplji plin, što da pokazujem interes za nešto kad nam cijena ne odgovara'', rekao je Vučić.

Stari 'jugoslovenski' naftovod

Naveo je da treba graditi kompletnu infrastrukturu jer postoji stari "jugoslovenski, jadranski naftovod" koji Hrvatskoj najviše koristi. ''Ali, moram priznati da su bili korektni i da nikada nije dolazila u pitanje opskrba sirovom naftom preko Janafa za Srbiju'', rekao je Vučić novinarima poslije otvaranja dijela obilaznice oko Beograda.

Dodao je da Srbiji nije problem graditi interkonekciju i s Hrvatskom i s Rumunjskom jer će biti plina iz Crnog mora u budućnosti, ali da mora razmišljati i o izgradnji naftovoda kako bi se Srbija spojila s Mađarskom.

''Da smo izgradili naftovod prema Mađarskoj sad smo mogli vući sirovu rusku naftu preko Družbe bez ikakvih problema. Jer nema sankcija za Družbu, za naftovod, ima sankcija za tankere. Ali, ne možemo pješice dovući naftu do Rijeke, do Omišlja, već tankerima, a na to idu sankcije'', kazao je Vučić.