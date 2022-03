Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić obratio se javnosti u emisiji Intervju na TV Pink. Govorio je o stanju u Srbiji te potencijalnoj krizi izazvanoj ratom u Ukrajini.

"Dogodilo se ovo u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Nije dobra situacija, ni tamo, ni ovdje. Svi misle da će ovo biti neki izborni intervju. Ponašat ću se suprotno svojim interesima i interesima političke organizacije koju vodim. Govorit ću o problemima koji su iz dana u dan sve veći. Taman mislite da ste se pripremili, odmah zatim shvatite da ništa niste napravili, jer dolazi novi problem. Nekoliko stvari moramo promijeniti. Mi ozbiljno shvaćamo krize. Cijeli svijet se ne bavi ničime osim ratom. Mi bismo nerijetko htjeli da živimo bolje ili barem isto.

Rekli su građanima EU - smanjite grijanje. Ljudi se kod nas smiju tome, a ti ljudi su 1000 puta moćniji od nas. Imamo bezbroj problema i moramo gledati u budućnost. Nema lagodnog pristupa bilo čemu. Još nismo donijeli odluku o besplatnim vrtićima, iako bi to bilo strateški dobro u predizbornoj kampanji", prenosi Vučićeve riječi Kurir.

'Imat ćemo jedan let prema Moskvi'

Osvrnuo se i na kritike međunarodne zajednice zbog toga što je Srbija jedna od rijetkih europskih zemalja čiji je zračni prostor ostao otvoren za ruske zrakoplove. Štoviše, nacionalni avioprijevoznik, Air Serbia, povećao je broj letova prema Moskvi.

U subotu je Emine Džepar, zamjenica ukrajinskog ministra vanjskih poslova Dmitra Kulebe na Twitteru poručila da Srbija letovima prema Rusiji zarađuje na krvi Ukrajinaca.

"Pogledajte kakva se hajka vodi protiv Srbije zbog aviona", konstatirao je Vučić odgovorivši usput kritičarima hoće li smanjiti broj letova za Moskvu. "Imat ćemo jedan let dnevno, da nam ne može nitko reći da zarađujemo. Hoćete tada svi biti zadovoljni? Ja vam govorim o sitnicama", poručio je.

'Spremniji od ostalih'

Dodao je kako će novca za plaće i mirovine u Srbiji biti, kao i dodatka za prosvjetare, ali uz određene rizike. U svjetlu rata u Ukrajini kaže da su prilike nepredvidljive.

"Nama stiže nova nafta. Za 15 dana imat ćemo do čepa pune rezerve. Spremamo se biti spremniji od svih ostalih. Ali ne možete reći da hoćete najjeftiniju struju i da imamo među najjeftinijim gorivom, a da ne platimo ništa. Pa to ne može. Ne možete izračunati kakve će biti posljedice ovog sukoba, kad EU kaže svojim građanima da smanje grijanje za jedan-dva stupnja ili da u džemperima hodaju po svojim sobama", poručio je Vučić.

"Moramo riješiti i probleme s gnojivom, jer je Rusija najveći izvoznik. Cijena plina je pala na 1600 dinara plus transport. To je 2000 dinara, devet puta više od onoga što mi plaćamo. Sad trebamo ponovno pregovarati s Rusima jer je taj ugovor do 31. svibnja. Ne mogu lagati narod, ljudi moraju znati da ove stvari nisu igra i nisu jednostavne", poručio je Vučić dodavši da ga političari na Kosovu zovu "malim Putinom", bojeći se invazije Srbije na njihovu zemlju.

Više o ratu u Ukrajini čitajte OVDJE.