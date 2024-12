Lukašenko poslao strašno upozorenje: 'Ako samo stanu na crtu državne granice...'

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da se u Bjelorusiji nalazi nekoliko desetaka nuklearnih bojevih glava.

Upozorio je Lukašenko sve neprijatelje da će, ako samo stanu na crtu državne granice, odgovor biti trenutan… Dodao je i da je uporaba nuklearnog oružja velika odgovornost, piše RIA.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U tome nema ništa neobično: Sjedinjene Države rade to već desetljećima. Odavno raspoređuju taktičko nuklearno oružje na teritoriju svojih saveznika", najavio je Putin razmještanje nuklearnog arsenala u Bjelorusiju u ožujku 2023. godine.

Kad su nuklearne bojeve glave stigle, nije zasad poznato…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne samo nekoliko desetaka. Mnogi pišu: 'Ah, to je šala, nitko ništa nije donio.' Donijeli smo. A to što oni govore da je to šala, znači da su zakasnili. Čak nisu ni primijetili da smo ih donijeli ovamo", rekao je i dodao:

"O tome smo se dogovorili s Rusima još prije nego što su nam vratili nuklearno oružje", ustvrdio je te napomenuo da je uporaba nuklearnog oružja velika odgovornost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa