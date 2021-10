Korona brojke u Srbiji i u četvrtak pokazuju visok trend broja zaraženih i preminulih od covida 19, dok stručnjaci alarmantno upozoravaju da Srbiju bez teških i strogih mjera do proljeća očekuje "teško vrijeme smrti".

U protekla 24 sata od posljedica zaraze umrlo je 59 osoba, uz 7.327 pozitivnih uzoraka među 25.039 testiranih, što je više od 30 posto zaraženih u odnosnu na broj testiranih.

Na bolničkom liječenju je 6.711 pacijenata, od kojih je 287 na respiratorima.

Od početka epidemije 6. ožujka 2020. godine urađen je ukupno 6.095.791 test, registrirane su 1.078.032 oboljele osobe, a službeno je prijavljen 9.331 smrtni ishod uz covid 19.

Propusnice nisu dovoljne, traže snažnije mjere

Stručnjaci upozoravaju da Srbiju, izostanu li odlučne, stroge i teške epidemiološke mjere, do proljeća čeka teško vrijeme.

Komentirajući odluke Kriznog stožera u srijedu o uvođenju covid propusnica koje bi vrijedile od 22. listopada navečer od 22 sata, zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš Radmilo Janković upozorio je da ta mjera neće imati naročitu učinkovitost, sugerirajući da su potrebne "jake protuepidemijske mjere" kako bi se zauzdalo širenje zaraze.

"To je simbolični efekt i poruka koju država želi poslati, ali neće učinkovito djelovati na smanjivanje broja zaraženih i pacijenata u bolnicama. Mislim da će učinak toga biti gotovo nikakav", upozorio je Janković u izjavi za RTS, naglasivši da broj kritično oboljelih "jako visok i ne pada".

"Ne vidim da se ovo (epidemija) može zauzdati bez teških protuepidemijskih mjera", rekao je Janković, upozorivši da u protivnom Srbiju do proljeća "čeka teško vrijeme smrti".

'Diskriminacija necijepljenih'

Najavljeno uvođenje covid propusnica potaknulo je brojne osude, prijepore i sumnje može li se tim ograničenjima doista ublažiti sadašnji trend sve brojnijih žrtava covida 19 i umanjiti broj zaraza.

Protivnici cijepljenja pokušali su u srijedu navečer okupljanjem u središtu Beograda ukazati na kršenje ljudskih prava i diskriminiranje necijepljenih, ali je nekoliko stotina prosvjednika uspjelo tek na par sati samo blokirati promet ispred Skupštine Srbije.

U međuvremenu, srbijanske zdravstvene vlasti nastoje osigurati učinkovite lijekove protiv covida 19, a direktorica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Sanja Radojević Škodrić najavila je ranije ovog tjedna da će lijek "molnupiravir", kompanije MSD, u Srbiju stići u siječnju, ustvrdivši da je rezervirano 50.000 pakiranja.

Lijekovi pružaju nadu

Naglasivši da je Srbija "prva u Europi koja je potpisala ugovor za nabavu tog lijeka", rekla je kako se očekuje da će ga u prosincu registrirati američka agencija za hranu i lijekove (FDA), nakon čega se očekuje odobrenje i u Europi i Srbiji. Radojević-Škodrić nije navela koliko će nabava te količine lijekova koštati.

Ona je, međutim, istaknula da je cijena lijeka „sotrovimab“, koji je odnedavno uveden u uporabu u Srbiji, 4.000 dolara.

"Cijena lijekova koji se koriste u liječenju covida-19 kreću od nekoliko stotina do nekoliko tisuća dolara. Lijek 'sotrovimab' košta oko 4.000 dolara. To je lijek iz skupine neutralizirajućih antitijela, daje se ambulantno u prvih 7-10 dana bolesti, samo jedanput, kao infuzija", rekla je ona beogradskim medijima, naglasivši da taj lijek preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), te da je "i u američkom protokolu liječenja".

Lijek je, po njezinu objašnjenju, učinkovit od 50 do 70 posto u sprječavanju hospitalizacije, a namijenjen je osobama starijim od 65 godina s kroničnim bolestima.