Nadljudska borba u susjedstvu: Spasioci satima izvlače tijelo planinara, helikopter ne može prići

U tijeku je izuzetno zahtjevna akcija izvlačenja tijela na planini Visočica u BiH gdje je smrtno stradao planinar.

GSS Prenj izvijestila je kako je dojava zaprimljena nakon što je drugi planinar stupio u kontakt sa spašavateljima te prijavio da je njegov prijatelj pao i smrtno stradao.

Ukupno 20 spasilaca iz mješovitih spasilačkih timova GSS Prenj, GSS Jablanica i GSS Kantona Sarajevo sudjeluje u akciji.

'Srami se državo'

Zbog nepristupačnog terena i fizički zahtjevnih okolnosti, izvlačenje tijela je vrlo zahtjevno, a nadljudska borba traje od popodneva.

Gorska služba spašavanja Prenj je na svom Facebook profilu podijelila snimke s terena. U objavi su naglasili kako su prepušteni sami sebi, bez pomoći države.

"Srami se državo. Hvala dobri ljudi GSS Jablanica, GSS Kantona Sarajevo. Već 4 sata traje nadljudska borba za izvlačenje tijela”, stoji u objavi.

Ranije su objavili da je pozicija unesrećenog pogodna za transport EUROFOR helikopterom, ali da zbog mraka to vjerojatno neće biti moguće.

"Nadamo se da će helikopter moći pristupiti inače slijedi evakuacija cijelu noć. Teren je izuzetno težak", napisali su na svom Facebook profilu.

