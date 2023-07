Sudeći po anketama AfD u cijeloj Njemačkoj trenutno može računati na podršku 20-21 posto birača. U istočnim pokrajinama ima svog prvog načelnika okruga i gradonačelnika, na istoku može računati na 28-29 posto, piše Deutsche Welle.

U Tiringiji bi za AfD sada glasalo čak 34 posto birača, rezultat je ankete Infratest dimap za javni servis MDR. Stranke u manjinskoj vladajućoj koaliciji (SPD, Ljevica, Zeleni) na čelu s premijerom Bodom Ramelowom (Ljevica) dobile bi zajedno 35 posto. Usprkos tome Ramelow je i dalje najpopularniji političar, a radom jedinog ljevičarskog premijera Njemačke zadovoljno je 51 posto ispitanih u Tiringiji.

Gnjev i uzbuna ne pomažu

Rezultati anketa trebali bi biti povod da se razmisli o strahu ljudi i signalima da je mnogima jednostavno previše svega - počevši još od pandemije koronavirusa, kaže on. To vrijedi i za greške "u političkoj komunikaciji". Debata o zakonu o grijanju samo je jedan primjer, rekao je Ramelow.

On je upozorio na stigmatizaciju uspona AfD-a kao istočnonjemačkog fenomena.

"Slična tendencija postoji u mnogim pokrajinama, i na zapadu i istoku Njemačke", rekao je on za dpa u Erfurtu. Gnjev i uzbuna tu ne pomažu – "to ne dovodi do toga da se razmisli što ne valja u društvu", rekao je šef vlade Tiringije.

Prema Ramelowu, tirinški AfD pokazuje „kako se AfD pretvara u modernu fašističku stranku".

'Birači žele ovu stranku'

"Upozoravam od toga da se jačanje AfD vidi kao protest. Birači žele ovu stranku. U tome se ogleda ozbiljnost situacije", rekao je Thomas Krüger, predsjednik Savezne centrale za političko obrazovanje, mreži njemačkih urednika (RND).

Krüger je također upozorio da se ovaj fenomen ne odbacuje kao nešto "tipično istočnonjemačko".

"Čak bih rekao da ovo nije ni tipično istočnonjemački ni tipično njemački. U mnogim zemljama - u SAD-u, ali i u Mađarskoj, Austriji, Italiji i Francuskoj – vidimo pomjeranje društvenog centra udesno. AfD je „uspješan kolektiv za radikalizaciju", rekao je on.

Krüger, koji je i sam rođen u Tiringiji, poziva na veću demokratsku angažiranost građana i bolju vidljivost države.

'Opće raspoloženje je napeto'

U istočnoj pokrajini Saska-Anhalt gdje je nedavno izabran prvi načelnik okruga iz redova AfD-a, na vlasti je koalicija CDU, SPD i FDP. Premijer Reiner Haseloff (CDU) smatra da je na potezu politika, kako bi se ponovno pridobili glasači AfD-a.

"Izbor načelnika okruga u Sonnebergu iz redova AfD-a bio je svojevrsni hitac upozorenja", rekao je Haseloff za t-online.

"S AfD-om ne bi trebalo surađivati, ali ne bi trebalo ni ocrnjivati njihove glasače."

Haseloff kaže: "Raspoloženje u Njemačkoj je generalno napeto. U cijeloj zemlji AfD je ispred SPD-a. Uzgred, ovo nije eksplicitno istočnonjemački problem. AfD jača i na zapadu. AfD je zapadnonjemački izum".

'Polarizacija kao u SAD-u'

U istočnoj pokrajini Saskoj su na vlasti CDU, SPD i Zeleni. Iduće godine bira se novi parlament. U posljednjim istraživanjima javnog mnijenja na prvom mjestu je AfD. Premijer Saske Michael Kretschmer (CDU) upozorava na sve veću polarizaciju u Njemačkoj.

"U ovoj zemlji je nešto krenulo naopako", rekao je medijima Kretschmer, jedan od zamjenika šefa stranke CDU Friedricha Merza. Ljudi su uznemireni time kako se u Njemačkoj vodi politika, dodaje.

"Na putu smo ka polarizaciji koja nam je poznata iz Amerike. Energetska tranzicija, zakon o grijanju, izbjeglička politika i sankcije Rusiji prijete da unesu jaz u društvo. Političari ignoriraju ključna pitanja koja se tiču stanovništva. Moramo ponovno više razgovaramo jedni s drugima", zahtijevao je šef saske vlade.

Zašto je jačanje AfD-a loše za privredu?

Ministri ekonomije Tiringije i Brandenburga, Wolfgang Tiefensee (SPD) i Jörg Steinbach (SPD) upozorili su na negativne efekte jačanja AfD-a na privredu u tim pokrajinama. Tiefensee kaže je da je jako zabrinut zbog toga što AfD postaje sve prihvatljiviji u društvu. Stranka koja "želi izolirati zemlju i služi se klišejima neprijateljstva prema strancima, loša je za privredu", smatra on. Steinbach je naglasio da privreda ovisi o kvalificiranim radnicima iz inozemstva. Da bi oni dolazili, potrebna je kultura dobrodošlice i aktivna podrška – kako u firmi, tako i u lokalnoj zajednici, u društvu", rekao je političar SPD-a.

Privredno udruženje Tiringije također je izrazilo zabrinutost zbog jačanja AfD-a.

'Više ne privlačimo kvalificiranu imigraciju'

"Dodatno jačanje desničarskih ekstremističkih snaga ne samo da šteti Tiringiji kao poslovnoj lokaciji, već i Tiringiji uopće, jer nedostaju kvalificirani radnici", rekao je generalni direktor te organizacije Stephan Faut.

Alice Weidel, čelnica AfD-a nedavno je na tu temu ponovila: "Njemačku su učinili toliko neatraktivnom da više uopće ne privlačimo kvalificiranu imigraciju, već siromašne iz cijelog svijeta koji imigriraju u naš socijalni sustav".

Njemačke pokrajine Brandenburg, Mecklenburg Prednja-Pomeranija, Saska, Saska Anhalt i Tiringija, kao i dio Berlina, do ponovnog ujedinjenja Njemačke činile su DDR. U njima živi oko 16 milijuna ljudi.

