Rekordna vrućina, dugotrajna suša i razorni šumski požari harali su Europom ovog ljeta. Europljani, koji se nadaju da će promjena godišnjeg doba sa sobom donijeti olakšanje diljem kontinenta, mogli bi ostati razočarani prognozom meteorologa AccuWeathera za Europu.

Naime, AccuWeatherov tim za dugoročnu prognozu kaže da prijelaz s ljeta na jesen možda neće biti primjetan mnogim Europljanima, s toplim, gotovo suhim uvjetima kroz barem dio sezone. Kiša će u nekoliko zemalja stići kasnije tijekom jeseni.

Ljetna toplina polako će popuštati stisak na kontinentu

Tyler Roys, viši meteorolog u AccuWeatheru koji prognozira vrijeme diljem Europe, očekuje da će topliji uvjeti od normalnih i dalje biti trend u zapadnoj i srednjoj Europi tijekom velikog dijela jesenskih mjeseci. "Općenito, sezona će biti topla i bit će to spor prijelaz prema normalnim temperaturama", kaže Roys.

Očekuje se da će dominantno područje visokog tlaka, koje je dovelo do ekstremnih toplinskih valova ovog ljeta, ostati na svom mjestu barem tijekom prvog dijela jeseni. To će značiti temperature u prosjeku stupanj do dva iznad normalnih razina u većem dijelu zapadne i srednje Europe. Roys primjećuje da će vjerojatno potrajati do studenoga da ova područja i mnoga druga mjesta dožive temperature bliže svojim normativima.

Ljetna vrućina i nastavak topline u jesen utjecat će da drveće vjerojatno izgubi svoje lišće ranije nego što je uobičajeno, kaže Roys, a jesenske boje će općenito biti manje jarke kao rezultat prevladavajućeg vremenskog uzorka tijekom ljeta, a koji će se nastaviti i u prvom dijelu jeseni. U prikazivanju jesenskih boja ulogu bi mogla igrati i suša koje nije nedostajalo na većem dijelu kontinenta.

Dugotrajne posljedice suša

Prema podacima Europskog opservatorija u srpnju, više od 60% kontinenta suočilo se s uvjetima suše, a razarajuće niske razine vode pogodile su neke od najvitalnijih rijeka u Europi, uključujući rijeke Po, Temzu i Rajnu. Meteorolog AccuWeather Rob Richards primjećuje da će dugotrajni učinci sušnog ljeta igrati ključnu ulogu u prijenosu topline u jesenje mjesece.

Naime, kada je tlo isušeno, sva sunčeva energija može ići izravno na zagrijavanje površine. To može rezultirati višim temperaturama od onih koje bi inače bile zabilježene u umjerenijim uvjetima, posebno tijekom ranog dijela jeseni kada ima više dnevnog svjetla i sunce ostaje više na nebu.

Prognostičari upozoravaju da će isti visokotlačni sustav, koji će održavati toplinu tijekom prve polovice sezone, također djelovati tako da odvraća oluje od srca Europe. To će dovesti do sušeg vremena od uobičajenog u zoni od Pirenejskog poluotoka do Francuske, Italije pa čak i na sjeveru, do južnih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva, kažu prognostičari.

Dugotrajna suša nastavit će stvarati stres u opskrbi hranom i vodom, kao i u prijevozu robe diljem Europe zbog iznimno niskih vodostaja rijeka. Poljoprivreda će također pretrpjeti udarac. Roys očekuje da će urod kukuruza u Europi "biti možda jedan od najnižih u posljednjem desetljeću zbog toga koliko je suho bilo u južnoj Francuskoj, sjevernoj Italiji i na Balkanu."

I dalje rizik od šumskih požara

Sezona šumskih požara, koja obično jenjava u rujnu i početkom listopada na jugu, vjerojatno će se nastaviti i tijekom nadolazeće sezone, upravo zbog prethodno suhe sezone, objasnio je viši meteorolog AccuWeathera Alan Reppert.

Područja pošteđenih od povećanog rizika od požara bit će malo na cijelom kontinentu, osobito u ranoj jesenskoj sezoni, ali, kako je istaknula meteorologinja AccuWeathera Alyssa Smithmyer, postoji jedna regija koja bi mogla imati manji rizik. "U baltičkim zemljama palo je više oborina u proteklih nekoliko mjeseci nego u većem dijelu ostatka Europe. Što se tiče šumskih požara, u usporedbi s ostatkom kontinenta, možda su na sigurnijem mjestu”, kaže Smithmyer.

Oluje u drugoj polovici jeseni na sjeveru Europe

Prognostičari kažu da će trebati vremena da se oluje prošire sjevernim dijelom Europe kao rezultat snažnog područja visokog tlaka za koje se očekuje da će ostati na snazi ​​tijekom prvog dijela sezone. Međutim, očekuje se da će češći ciklusi oborina proći kroz sjeverne dijelove kontinenta tijekom drugog dijela sezone.

Dok bi područja Londona i Oxforda u Engleskoj mogla ostati suha, što je nastavak ljetnog obrasca, vjerojatnost za oluje je veća u ostatku Ujedinjenog Kraljevstva, kao i u dijelovima Irske i Norveške, kaže Roys. Ta će područja biti pogođena češćim kišama, a temperature bi mogle pasti na nižu stranu. "Svi hladni udari tijekom druge polovice jeseni bit će više na sjeveru, gdje će oluje biti češće u kasnoj sezoni", kaže i dodaje da bi se do kraja studenog olujni, hladni uzorak mogao proširiti na Englesku i zemlje Baltika.

Budući da će cjelokupni prijelaz na olujno vrijeme biti odgođen, Roys kaže da će se utjecaji oluja vjerojatno zadržati do studenog.

Različite promjene vremena u jugoistočnoj Europi

Očekuje se da će se neki od najrazličitijih vremenskih uvjeta jesenske sezone postaviti nad jugoistočnim dijelovima kontinenta, uključujući Grčku i ostatak Balkana. Ovaj dio Europe bio je na udaru padalina ovog ljeta, ali postoji nekoliko područja s kontinuiranom sušom. Roys očekuje da će rani dio jeseni imati toplinske valove prije nego što dođe do promjene u vremenskom obrascu. "Ova bi područja mogla zabilježiti porast padalina do druge polovice sezone", kaže.

Meteorolozi AccuWeathera kažu da će veliki znak u ovom dijelu Europe biti način na koji neuobičajeno tople vode Sredozemnog mora utječu na olujne sustave koji prelaze ovu zonu. "Vode Sredozemnog mora su pet do šest stupnjeva iznad normale", rekao je Reppert. Pune implikacije toga što će mediteranske vode toplije od normalnih značiti za vremenske prilike u ovom dijelu Europe tek treba utvrditi. Međutim, prognostičari razmišljaju o jednoj mogućnosti. Sve dok se toplina nastavi u ranom dijelu jeseni kao što je prognozirano, a temperatura vode ostane visoka, može se povećati vjerojatnost za "medicane" (kombinacija riječi "meditearn" i "uragan" engl. "hurricane" - netropska oluja koja se hrani toplim vodama Sredozemnog mora). "Medicane" može proizvesti jake vjetrove i jaku kišu odnosno, uvjete slične tropskim olujama. Dođe li do ovog scenarija, to bi mogla biti jedina nada ovog dijela Europe za bilo kakvo osvježenje nakon uporne suše.

"Osim ako se ovaj scenarij ne odigra i ne padne značajna kiša zbog nekoliko mediteranskih oluja, suša u južnoj Francuskoj, Italiji i na Balkanu neće se nužno promijeniti ove jeseni", kaže Roys.