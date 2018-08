ACCUWEATHER OBJAVIO PROGNOZU ZA JESEN: Ljeto će potrajati, ali to nije nužno dobra vijest

Nakon vrućeg ljeta, dobar dio Europe doživjeti će i toplu jesen.

Zbog nastavka toplog i suhog vremena u Skandinaviji će i dalje trajati uzbuna zbog opasnosti od šumskih požara, dok će od Italije, preko Dalmacije i Grčke, pa do Turske biti kišovito, piše Accuweather.

Na zapadu prvo topla jesen, a zatim padaline

Temperature znatno iznad normalne potrajat će na dobrom dijelu zapadne Europe sve do listopada. To se odnosi na britanske otoke, Francusku, Njemačku, Belgiju i Nizozemsku. U studenom se pak očekuje primjetan pad temperatura.

To će napokon dovesti do kraja suše koja je pogodila dobar dio zapadne i sjeverne Europe.

Kišovito i olujno vrijeme u Italiji i istočnom Sredozemlju

Italiju, Grčku i zapadni Balkan tijekom ljeta pogađale su povremene i mjestimične oluje, a to bi se trebalo nastaviti i u rujnu, dok bi u listopadu i studenom cijelo područje trebali pogoditi pljuskovi. Posebno se to odnosi na Italiju i područje između Jadranskog mora i Dinarida, koje će pogoditi sporokrećuće oluje.

Neke oluje sa sobom će donijeti i tuču i jake vjetrove, pa i prolome oblaka. Oluje će i smanjiti tempereturu na pogođenom području.

Opasnost od šumskih požara u Skandinaviji i dalje visoka, ograničeni snijeg

Vruće, suho ljeto koje se pretvorilo u najgoru sušu u više desetljeća u Skandinaviji stvorilo je uvjete za brojne šumske požare.

Neočekivano toplo vrijeme i izrazito suh zrak očekuju se i dalje tijekom većeg dijela jeseni bez značajnijih padalina koje bi ublažile sušu i umanjile opasnost od požara.

Oluje prijete Portugalu, sjeverozapadnoj Španjolskoj i zapadnoj Francuskoj

Područja od Portugala do zapadne Francuske očekuju periode olujnih vjetrova s Atlanskog oceana u rujnu i listopadu, nakon čega će do sredine srudenog biti tradicionalnije oluje.

Svaka od tih oluja donosi razne rizike, no posebno se očekuju jake padaline koje prijete poplavama.

Toplo vrijeme će se nastaviti dok raste strah od suše u istočnoj Europi

Izgleda da će se po dijelovima istočne europe nastaviti ljeto bez kraja, s visokim temperaturama duboko u jesen.

Od rujna do studenog većina dana imati će temperature više od normalnih u području od baltičkih država do istočnog Balkana i Ukrajine. To će dovesti i do opasnosti od suše, posebno u Ukrajini, Moldovi, Rumunjskoj i Bjelorusiji, što bi moglo rezultirati i lošom žetvom.