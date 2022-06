107. je dan rata u Ukrajini

Putin ne vjeruje u potpuno odbacivanje ruskih energenata

Ruska vojska koristi zastarjelo naoružanje

Ukrajina se oslanja na zapadno naoružanje

Traju borbe kod Sjeverodonjecka, bombardirani Harkiv i Krivij Rih

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Rusi izgubili 31.900 vojnika?

8.50 - Ukrajinske oružane snage svakodnevno izvještavaju o gubicima ruskih postrojbi. Tako su jutros izvijestile da su Rusi od početka rata izgubili oko 31.900 vojnika.

Od opreme, ostali su bez: 1409 tenkova, 3450 ostalih oklopnih vozila, 712 topničkih sustava, 222 višecijevna raketna bacača, 97 sustava PZO, 212 zrakoplova, 178 helikoptera, 572 drona, 125 krstarećih projektila, 2438 ostalih vozila i cisterni, 13 brodova i 54 komada specijalne tehnike.

Guverner Luhanska: Rusi su opet s*ebali

8.42 - Guverner ukrajinske regionalne vojne uprave Luhansk, Serhij Hajdaj na Telegramu je obznanio kako ukrajinske postrojbe napreduju u regiji te su zauzele neke važne punktove.

"Cijela slobodna regija Luhanska bila je pod teškim granatiranjem. Žestoke ulične borbe se nastavljaju u Sjeverodonjecku. Iscrpljujemo neprijatelja. Danas, 10. lipnja, Rusi su opet s*ebali. Regionalni centar je ukrajinski. Ruta Lisičansk-Bahmut je naša. 'Nekakva' evakuacija moguća je samo iz Lisičanska i planinskih zajednica", naveo je Hajdaj.

Ukrajinski vojnici: Hvala Elonu Musku

8.34 - Svaki put kada Oleksij i njegovi ukrajinski kolege topnici pogode rusku metu, mogu to zahvaliti samo jednoj osobi: Elonu Musku, najbogatijem čovjeku na svijetu, piše portal Politico.

Stacioniran u vrućoj zoni prve crte bojišnice, južno od strateškog grada Izjuma, Oleksij — koji novinarima zbog sigurnosti nije želio reći svoje prezime — ondje se koristi Starlinkom, satelitskim komunikacijskim sustavom u vlasništvu Muskove kompanije SpaceX.

Rusi se odbili boriti u Harkivu

8.30 - Ukrajinske oružane snage izvijestile su rano jutros da su se svi pripadnici ruske motorizirane pješačke postrojbe Prvog armijskog korpusa odbili boriti nakon što su pretrpjeli teške gubitke na području Harkiva.

Bitka za Sjeverodonjeck još traje

8.24 - Bitka za Sjeverodonjeck u Luhanskoj oblasti još nije završila. Ruske snage tvrde da su zauzele stambenu zonu grada koji je prije rata imao više do 100 tisuća stanovnika, a da se ukrajinska vojska povukla u predgrađa i utvrdila u industrijskom kompleksu Azot, najvećem kemijskom postrojenju u Ukrajini u vlasništvu tajkuna Dmitrija Firtaša. Guverner Luhanske oblasti kaže da se bitka nastavlja i da Ukrajinci drže položaje.

"U vojnom smislu, grad nije velik i nije od strateške važnosti, a uostalom nalazi se u nizini. U usporedbi s Lisičanskom, ne daje nikakvu stratešku vojnu prednost", rekao je Serhij Hajdaj, guverner Luhanske oblasti, prenosi Guardian.

Ukrajina se oslanja na topništvo sa Zapada

8.23 - Zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne službe rekao je da Ukrajina gubi od Rusije na prvoj crti bojišnice i da se sada gotovo isključivo oslanja na oružje sa Zapada.

"Ovo je sada topnički rat. O budućnosti će se sada odlučivati na prvim crtama bojišnice, a mi gubimo u kontekstu topništva. Sada sve ovisi o tome što ćemo dobiti od Zapada", rekao je Vadim Skibicki.

"Ukrajina ima jedan komad topništva na 10 do 15 ruskih. Naši zapadni partneri dali su nam oko 10 posto onoga što imaju", dodao je.

Rusi napadaju središnju Ukrajinu i Harkiv

8.17 - Šef vojne uprave ukrajinske regije Dnjepropetrovsk, Valentin Rezničenko tvrdi da je grad Krivij Rih pod stalnom topovskom paljbom.

“Zajednice Zelenodolska i Širokiva najviše pate. Nažalost, tamo je poginulo šest osoba, uništeno je ili oštećeno 179 kuća, dvije škole, vrtić i bolnica”, rekao je Rezničenko, prenosi CNN.

Rezničenko je rekao da su sela i gradovi u Krivom Rihu "zatrpani kasetnim streljivom zbog granatiranja" i da postoji problem s opskrbom plinom, strujom i vodom.

U međuvremenu, u Harkivu je pet osoba ubijeno, a 14 ozlijeđeno u ruskim napadima, izjavio je Oleh Sinjehubov, šef regionalne vojne uprave Harkiva i dodao da ukrajinske postrojbe "drže svoje položaje u sjevernom i sjeveroistočnom smjeru".

Na pitanje zašto ruska vojska granatira civilnu infrastrukturu, iako trenutno nema vidljivih sukoba između ruske i ukrajinske vojske, Sinjehubov je odgovorio da su ruske snage "koncentrirale svoju pozornost na teror civilnog stanovništva".

Rusija ima problema s komunalijama na okupiranim teritorijima

8.10 - U svom najnovijem izvješću, britanska obavještajna služba Ministarstva obrane Velike Britanije piše: "Rusija se bori s pružanjem osnovnih javnih usluga stanovništvu na okupiranim teritorijima. Pristup sigurnoj pitkoj vodi bio je nedosljedan, a nastavljaju se veliki poremećaji telefonskih i internetskih usluga.

Vjerojatno postoji kritična nestašica lijekova u Hersonu, dok Mariupolju prijeti velika epidemija kolere. Od svibnja zabilježeni su izolirani slučajevi kolere. Medicinske usluge u Mariupolju vjerojatno su već blizu kolapsa: velika epidemija kolere u Mariupolju to će dodatno pogoršati.

Rusija ponovno kontrolira veći dio Sjeverodonjecka, ali njezine snage su malo napredovale u pokušajima da okruže šire područje sa sjevera i juga", navodi se u izvješću.

Putin: Malo je vjerojatno potpuno odbacivanje ruskih energenata

8.00 - Potpuno odbacivanje ruskih energetskih resursa u sljedećih nekoliko godina malo je vjerojatno, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom sastanka s mladim poduzetnicima u četvrtak.

"Što se tiče odbijanja naših energenata, to je malo vjerojatno u sljedećih nekoliko godina, a tijekom ovih nekoliko godina ne zna se što će se dogoditi. Dakle, nitko neće 'stavljati beton u bunare', nema takve potrebe“, rekao je Putin, prenosi agencija Interfax.

"U krajnjem slučaju, čemu to vodi, kao što je sada? Količina nafte na svjetskom tržištu se smanjuje, cijene rastu, to je sve. Prihodi tvrtki rastu u novčanom smislu. Svi to vide, svi razumije to", dodao je Putin.

Rusi koriste staro oružje u Hersonu

8.00 - Ruske snage nastavljaju slati zastarjelu vojnu opremu u Ukrajinu kako bi nadoknadile gubitke. Ukrajinska glavna obavještajna uprava (GUR) izvijestila je 9. lipnja da ruske snage miniraju Hersonsku oblast minama iz 1950-ih kako bi se obranile odukrajinskih protunapada. GUR je naveo da su ruske snage premjestile ove mine iz ruske Rostovske oblasti u područje Hersona unatoč činjenici da su mine trebale biti uništene.

GUR tvrdi da su neke od mina detonirale tijekom transportnih procesa i ubile ruske vojnike iz 49. kombinirane armije. Izvješće GUR-a u skladu je s prethodnim izjavama da ruske snage premještaju zastarjelu opremu u Ukrajinu kako bi nadoknadile gubitke u opremi, uključujući raspoređivanje tenkova T-62 na područje Melitopolja i izvlačenje MLRS i 152 mm haubica iz skladišta u Irkutsku u Sibiru, piše Institut za proučavanje rata.

Rusko vojno zapovjedništvo i dalje se suočava sa sveprisutnim problemima brojnosti snaga. Ukrajinski centar otpora izvijestio je da su ruski dužnosnici u Luhanskoj oblasti morali smanjiti svoje mobilizacijske napore zbog raširenih prosvjeda protiv agresivnih napora mobilizacije koji su uzeli danak na tržištu rada u Lugansku.

Dodatno se nastavljaju napadi na ruske vojne urede za novačenje. Neidentificirani napadač bacio je molotovljev koktel na vojni komesarijat u Vladivostoku, što je 18. takav prijavljeni napad na ruski teritorij od početka rata. Kako ruski dužnosnici eskaliraju napore za mobilizaciju u pozadini kontinuiranih gubitaka u Ukrajini, i dalje će se izlagati riziku poticanja javnog neslaganja i odbijanja takve prakse zapošljavanja.