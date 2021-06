Političke prilike u Splitsko-dalmatinskoj županiji vriju i nakon lokalnih izbora, koji su donijeli brojne promjene. Iako se sav fokus u izbornoj noći, ali i nakon izbora svalio na Split, gdje je Ivica Puljak pobijedio HDZ-ovog kandidata Vicu Mihanovića te postao novi gradonačelnik, ovi su izbori zapravo iskristalizirali ono o čemu se već neko vrijeme šuškalo po tamošnjim političkim kuloarima - a to je da HDZ u toj županiji ne uživa više ugled i simpatije glasača kakav je uživao ranijih godina.

Tu tezu na neki su način i potvrdila previranja oko sastavljanja većine u županijskoj skupštini. Ne sastave li većinu, u županijskom bi HDZ-u moglo doći do tektonskih promjena, jer sve su glasnije priče da o toj većini ne ovisi samo ugled stranke, već i položaj moćnog HDZ-ovca Ante Sanadera.

Iako se to njih najviše tiče, HDZ miruje. Kažu nam izvori, čak niti neke službene sastanke za sastavljanje većine nisu do sada imali, već se teren ispitivao preko nekih neslužbenih i neformalnih trećih opcija. Taktika im je očigledno prebaciti lopticu u ruke ostalih stranaka i vidjeti kakvu će igru igrati manji igrači, pa možda u njihovim redovima potražiti saveznike, ili žetončiće, za većinu koja im je toliko potrebna.

Domovinski pokret šokirao Mostovce prijedlogom

Ovo je prvi puta da HDZ u skupštini nema većinu. "Nakon izbora, prestao je monopol HDZ-a i HGS-a koji je trajao 12 godina", kažu nam dobro upućeni u u tamošnje političke prilike. Njihova vlast, nadodaju, funkcionirala je po principu podjela ključnih funkcija, a većina koju su imali osiguravala im je da provode svoju političku volju. HDZ bi najlakše složio većinu s HGS-om i još nekim manjim partnerom, no problem je što nitko ne želi biti na istoj strani sa strankom Željka Keruma.

Više šanse za većinu u skupštini trenutno ima oporba, a iz njihovih redova stigli su i neki konkretni prijedlozi. Točnije, Most je predložio da funkciju predsjednika skupštine obnaša nezavisni Ivica Kukavica, što bi podržala Koalicija ZA i Centar. Te tri stranke u skupštini zajedno broje 16 vijećnika. Pridruži li im se i ostatak, odnosno SDP i Domovinski pokret, priča je završena, odnosno župan Blaženko Boban ne bi imao većinu u skupštini. Neki načelni plan oporbenih stranaka zapravo je da se složi skupštinska predstavnička većina koja bi bila konzistentna po pitanju važnih tema.

No, nešto u toj priči ne paše Domovinskom pokretu, čiji je predsjednik županijske organizacije Nikola Grabovac jučer iznio malo drugačiji plan. Grabovac je kazao da se ne vide u suradnji s lijevim, njima neprihvatljivim svjetonazorskim opcijama koju predvodi SDP-ov Ranko Ostojić, ali niti u suradnji s Kerumovom strankom.

"Kada govorimo o rezultatima izbora, moramo HDZ-u priznati pobjedu za izvršnu vlast župana Bobana, no s 18 vijećnika neće moći formirati vladajuću većinu u Skupštini svojim uhodanim trgovačkim koalicijama ili žetončićima. Bar se nadamo. A kako se Most i Domovinski pokret zalažu za promjene, kao dvije opcije desnog centra, na nama je velika odgovornost da preuzmemo provođenje svih onih nužnih reformi u županiji. I da postanemo ključni faktor i osigurač promjena koje će se morati dogoditi. Pozivam javno legende Mosta Mira Bulja i Ivicu Kukavicu na zajedničku suradnju kako bismo sve one reforme i nužne promjene osigurali. Svima je jasno i matematički da Most i HDZ čine elegantnu većinu u Skupštini desnog centra i mi bismo kao takva stranka podržali tu većinu i programsku suradnju, samo i jedino pod uvjetima programske suradnje bez ikakve trgovine položajima", poručio je Grabovac, kojem je vrlo brzo stigao oštao odgovor iz Mosta.

Oštar odgovor Mire Bulja

"Ma dajte, da su mostovci htjeli s HDZ-om, to smo i bez Domovinskog pokreta mogli napraviti i u prošlom sazivu Skupštine. Ući u koaliciju i komotno vladati županijom. No mi želimo promjene, ukinuti HDZ-HGS-ovu trgovačku vladavinu! Koliko su štete napravili našim ljudima ovih trideset godina. A što kaže Domovinski pokret, mene ne zanima. Pa neće mi Domovinski diktirati s kim ćemo mi u koaliciju?", oštar je bio Miro Bulj u svojem odgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Bulj je ponovio da je njihov prijedlog da predsjednik skupštine bude Ivica Kukavica.

"I onda nek Domovinski pokret odluči koga će podržati! Da li HDZ-HSP i njihova koalicijskog partnera HGS-a, koji su unazadili našu prelijepu županiju, ili pak nas koji svi zajedno želimo promjene, koje ćemo i provesti", nadodao je nositelj Mostove liste za županijsku skupštinu Splitsko-dalmatinske županije.

Da Mostovci ostaju pri svojem potvrdio je danas i politički tajnik Mosta i povjerenik za Splitsko-dalmatinsku županiju Ante Kujundžić. On se još jučer na društvenim mrežama osvrnuo na ova događanja, a u razgovoru za Net.hr ističe kako Most nije zadovoljan dojučerašnjom vlašću i politikom koja se tu vodila te se protiv takve politike bore. Most, nadodaje, želi promjene koje ne mogu ponuditi oni koji su već imali prilike mijenjati, kao što je HDZ koji je imao prilike i na nacionalnoj razini, ali i u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Most će ponuditi svog predsjednika Skupštine, nezavisnog bojnika Ivicu Kukavicu i pozvati sve da podrže taj prijedlog", rekao je. "Vjerujem ukoliko je svima stalo, pa i HDZ-u, da će podržati nezavisnog kandidata za mjesto Predsjednika županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije", nadodaje Kujundžić. Zanimljivo je, nastavlja dalje, da su u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uvijek su jedni te isti bili u koalicijama.

'Most nije na prodaju'

Poteze drugih stranaka politički tajnik Mosta nije želio komentirati. "Tko će što napraviti, vidjet ćemo na Skupštini, hoće li se tko prodati ili ne", znakovito poručuje Kujundžić. Politiku koja je postojala u njihovoj županiji ne smatraju dobrom, a Kujundžić nam potvrđuje da oni u nikakve koalicije neće ulaziti.

Most je inače na ovim lokalnim izborima ostvario sjajne rezultate u Splitsko-dalmatinskoj županiji. "Paradoksalno je da Most ima velik broj glasača, a nije imao strukturu", kaže nam. On je kao povjerenik zajedno s brojnim ljudima na terenu pokušao podignuti na noge tu strukturu, što je u konačnici rezultirao s 33 vijećnika u ovoj županiji.

No, bez obzira na dobre rezultate, Kujundžić napominje jednu važnu stvar. "Ne treba biti bahat, lokalna politika je najosjetljivija. Bilo koji vijećnik Mosta mora biti pragmatičan i konkretno nuditi svoja rješenja", kaže nam. Uzlazni trend i rast Mosta vidljiv je u sve četiri dalmatinske županije, a Kujundžića posebno veseli što se većinom radi o mladim ljudima koji su željni promjena.

"Prodat se neće nitko od nas. Uostalom, politička trgovina nas je i dovela do toga gdje smo sada", zaključuje Ante Kujundžić.

Pranić vidi jedinstvenu priliku za promjene

Ante Pranić koji predvodi koaliciju ZA, jedan je od onih koji zaziva promjene u županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a koalicija ZA spominje se u kontekstu podrške postavljanja Ivice Kukavice za predsjednika skupštine, "Bili smo zagovaratelji promjena i ostajemo na tragu promjena", kaže nam.

"Smatramo da je nastala jedinstvena prilika kada možemo vratiti značenje skupštini i osigurati provođenje najboljih odluka bez obzira koja politička sastavnica predloži te odluke u interesu naših građana", govori Pranić pa nadodaje da će na početku svakako inzistirati na uvođenju transparentnosti računa županijskih tvrtki, društva i institucija.

O većini ovisi sudbina Ante Sanadera

Problem Domovinskom pokretu u toj priči je zapravo SDP, odnosno činjenica da bi se tada nalazili u istom košu kao i socijaldemokrati. Iako, kažu nam sugovornici, ne vide zašto DP vidi toliki problem u SDP-u, jer SDP nikada nije bio na vlasti u županiji i nemaju nikakav krimen u smislu lošeg upravljanja njome. A opet, problem imaju i na drugoj strani; išli bi oni s HDZ-om, ali ne bi s Kerumom.

"Domovinski pokret je bio jedan od većih kritičara HDZ-a pa očekujem da će ipak ići prema kandidatu bloka Most, Koalicije ZA i Centar", tvrdi nam jedan sugovornik.

O slaganju većine u županijskoj skupštini ovisi i još jedna važna stvar - sudbina njihovog moćnika Ante Sanadera. Nakon izbora, stranka je održala sastanak na kojem su se analizirali izborni rezultati, a navodno je Andrej Plenković bio jako nezadovoljan rezultatima u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prije svega, njihov je kandidat izgubio mjesto gradonačelnika Splita, a sada pak nije sigurno hoće li imati većinu u skupštini. Zbog toga je čovjeku, za kojeg govore da se bez njegovog "blagoslova" u županiji niti čistačica ne može zaposliti, fotelja poljuljana, iako je on nedavno izjavio da su se "predsjednici stranke mijenjali, a on je i dalje tu".

"HDZ je izgubio 10 tisća glasova, a umalo su izgubili Solin i Trilj. Tamo su se provukli za nekih stotinjak glasova. Ako HDZ ne složi većinu, to je kraj za Antu Sanadera", zaključuje naš sugovornik.

Jezičac na vagi u ovoj zamršenoj političkoj drami bit će izgleda Domovinski pokret, čija tri vijećnika mogu donijeti prevagu i jednima i drugima. Kada će se dogovoriti, nije poznato. Sukladno zakonu, prvi rok za formiranje skupštine je trideset dana od službenih rezultata, a hoće li do onda sve karte biti posložene, vidjet će se narednih dana.