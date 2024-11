SVJETSKO, A NAŠE / Trump kao ozbiljan krimos postao i hrvatski predsjednik, a Milanović umjesto ruske pudlice - američki buldog!

Donald Trump postao je i novi hrvatski predsjednik jer izbori za predsjednika Amerike zapravo su izbori i za predsjednika Hrvatske. Ono što mi mislimo da su izbori za predsjednika Hrvatske to su zapravo fejk izbori za predsjednika Hrvatske jer na njima se odlučuje o ni o čemu dok se na izborima za predsjednika Amerike odlučuje o svemu pa i o nama. Osim toga, Trump je prvi osuđeni predsjednik kojeg je Amerika izabrala. I to ne po jednoj optužnici - nego po 34 optužnice. Dakle čovjek je i službeno kriminalac i to ozbiljan krimos. Čime je apsolutno kvalificiran da bude i hrvatski predsjednik - jer kod nas već vlada stranka koja je službeno - kriminalna organizacija. Dakle gdje ćeš boljeg predsjednika za Hrvatsku. Osim toga odluke koje donosi američki predsjednik nisu važne samo za Ameriku nego i za nas. Evo recimo, Trump je tako najavio uvođenje od 10 do 20 posto carine za svu robu koju Amerika uvozi a na onu iz Kine čak 60 posto. Hrvatska doduše ne izvozi mnogo u Ameriku, osim u Latinsku Ameriku 45, pa se može činiti da se nas to ne tiče ali mi recimo jako mnogo izvozimo u Njemačku a Njemačka jako mnogo izvozi u Ameriku. Pa ako dođe do trgovinskog rata između Amerike i Europe neće biti dobro Njemačkoj, kojoj i bez toga već nije dobro, ali neće bogami biti dobro ni Hrvatskoj. Pa ako vam je hamburger dosad bio skup, ubuduće bi mogao biti još skuplji. Kao i sve drugo što dolazi iz Amerike ili Kine, od Windowsa do partviša. Ili ako na krilima Trumpove pobjede Izrael žestoko napadne Iran cijena goriva mogla bi toliko poskupjeti da će Tomislav Tomašević konačno ostvariti svoj san da se u Zagrebu svi voze biciklima. Slavonska avenija zvat će se Avenija palih biciklista. Ali hajde mi ćemo se još nekako i snaći ali kako će sad biti Andreju Plenkoviću to nas brine.